Nacional: “Algunos jugadores no están al nivel que nosotros queremos”, afirmó Zielinski

Ricardo Zielinski, entrenador de Nacional, compareció este jueves en conferencia de prensa previo al encuentro de su equipo el próximo domingo frente a Racing en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura, donde suma solamente cuatro puntos de nueve posibles.

Consultado sobre el motivo por el cual no habla luego de los partidos, respondió: “No hemos hecho conferencias de prensa porque no están dadas las condiciones de estructura, pero no tengo ningún inconveniente. No hablo cuando las cosas van bien y hablo mucho cuando las cosas van mal”.

“Los procesos de inicio a veces son mejores y a veces no. Estamos en ese camino de encontrar una mejoría para algunos jugadores”, dijo sobre el inicio de torneo, y añadió: “No hemos variado, hemos sostenido. Algunos jugadores no están al nivel que nosotros queremos y vamos a poner al que mejor está”.

“No me importa lo que haga el rival [Peñarol], me interesa mi equipo. No siempre el que arranca bien, termina bien. Esto es largo y, seguramente, estaremos en la pelea por el campeonato. Me preocupa todo, pero estamos esperando la mejoría de algunos jugadores a nivel individual para que mejore lo colectivo”, ahondó.

“El primer tiempo fue parejo y Plaza no tuvo demasiadas llegadas. A partir del gol el equipo desmejoró y con los cambios mejoró un poco, pero en líneas generales no me fui conforme” porque “no es el nivel que estamos esperando del equipo”, indicó sobre el partido pasado ante Plaza Colonia.

Gastón Pereiro “hacía dos años que no jugaba un partido completo”. “Va logrando una continuidad que le permita llegar al nivel que esperamos que esté. Es lógico que no esté en plenitud en esta etapa, pero está trabajando bien”, siguió.

Sergio Rochet, “en general”, rindió “bien”. “No ha tenido el nivel del proceso anterior porque esto recién arranca, pero los rivales tampoco nos han atacado mucho en estos partidos”, ahondó. Por su parte, Federico Martínez “tiene una lesión y le hicieron estudios, pero mañana lo van a evaluar para ver si puede ser de la partida”.

“Nacional es el problema, no el rival. Tenemos que solucionar ese tema, buscarle un funcionamiento”, analizó, y explicó que Racing será “difícil” como “todos en el fútbol uruguayo”. “Tenemos la obligación de encontrarle la vuelta. Todo inicio en Nacional ha sido complicado en los últimos años y este no es la excepción, pero están dadas las condiciones para que hagamos un buen campeonato y una buena Copa”, concluyó.

