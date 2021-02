Nacional: "Afloró la garra y sacamos adelante un partido muy chivo", dijo Pablo Durán

Fútbol uruguayo

"El gol de Borges no lo grité como el de Bergessio, pero casi. Cada vez que el tradicional rival deja puntos hay que aprovecharlo", aseguró

El dirigente de Nacional, Pablo Durán, valoró el triunfo por 1-0 ante Progreso en el Paladino y mencionó: "fue un partido muy chivo, que sacamos metiendo".

Durán, tras el choque, analizó en conferencia de prensa: "fue un trámite de sufrimiento, un partido muy chivo, donde Nacional en el complemento bajó el buen rendimiento del primer tiempo".

"Me quedo con los tres puntos; cuando el futbol no sale hay que dejar todo en la cancha, morder, marcar, trancar con la cabeza y ganar", dijo para agregar: "es un campeonato rarísimo, atípico, de mucha irregularidad y cuando quedan siete fechas, lo importante es seguir sumando por tres. Hoy se ganó metiendo y no con tanto fútbol".

Y resaltó las figuras de Bergessio y Rochet: "Gonzalo, nuestro líder natural, nos volvió a sacar adelante y el Chino se encargó de sostenerlo en el arco, dos de grandes actuaciones. Tuvieron labores superlativas"

Aprovechar

"En el primer tiempo jugamos bien y pudimos hacer alguno más", dijo repasando el juego para explicar: "en el segundo nos costó más, nos arrinconaron, y no generamos tanto. Fue meritorio porque afloró la garra".

Consultado sobre si estos tres puntos cobran mayor trascendencia tras el empate de Peñarol en Cerro Largo, expresó: "el gol de Enzo Borges no lo grité como el de Bergessio, pero casi. Cada vez que el tradicional rival pierde puntos es importante aprovecharlo. Era clave ganar por lo que pasó ayer y por nosotros hoy, aprovechar la oportunidad para seguir ampliando distancias".

"A pesar de todo lo que se dijo seguimos ganando, se sabe a que se juega, con un mediocampo donde se centra mucho el volumen del juego y tiene sus pilares en el arco y en el nueve", cerró diciendo.

