Nacho Lores: “Tenemos uno de los planteles más competitivos y fuimos a demostrarlo”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Ignacio Lores viene siendo una de las figuras del Torneo Apertura. Junto con Cristian Olivera, de Rentistas, y Gonzalo Bergessio, de Nacional, integra el podio de los mejores futbolistas en las primeras nueve fechas, y mucho tiene que ver con el presente del Wanderers puntero.

Este domingo jugó un partido especial para él ante Peñarol en el Campeón del Siglo, aunque aseguró que lo afrontó sin resentimiento alguno. “Fui normal. Pasó un tiempo y fui de buena manera, sin ningún tipo de rencor. Tenemos uno de los planteles más competitivos y fuimos a demostrarlo”, dijo al programa Locos por el fútbol, de FM Del Sol.

“En los planteles de los cuadros grandes hay 35 jugadores y un día sos titular y al otro no vas ni al banco, y es normal. En Peñarol en su momento éramos cinco en mi posición; Canobbio, Brian Rodríguez, Pellistri, el Lolo Estoyanoff y yo. Hay que aceptar eso. No es fácil jugar con continuidad y sentirse con confianza”, recordó de su paso por el equipo mirasol.

Hoy se siente “contento” y muy a gusto en filas bohemias. “Wanderers desde un principio me abrió las puertas y me ofreció jugar. Económicamente no estoy como en Italia pero la verdad es que no me falta nada y estoy feliz”, señaló, y si bien no descarta volver a emigrar, prefiere mantenerse enfocado en su equipo.

“Tengo que seguir tratando de avanzar, pero tampoco estoy apurado (por un pase). Hoy veo a mis compañeros, cómo me tratan y lo importante que me hacen sentir, y mi cabeza está en Wanderers”, expresó Lores, quien tras siete temporadas en Europa (seis en Italia y una en Bulgaria) volvió al fútbol uruguayo en 2018, pocos meses después de cumplir 27.

Hoy, a sus 29 años, ve “mérito del técnico y de los jugadores” para el presente que vive el conjunto bohemio, aunque advierte en la pelea por el título que “Nacional está ahí casi con los mismos puntos y Rentistas está fuerte, sale jugando bien y tiene mucha posesión, como Wanderers”.

“Históricamente Wanderers en los últimos años ha ganado contra los grandes y después ha perdido puntos con los chicos. Este año estamos bastante parejitos”, reflexionó, y ya palpita el duelo del miércoles ante River Plate, que “tiene buen cuadro” pese a estar último. “Un me habló por el vidrio del auto y me encajó la fría: ‘No te cagués’, me dijo”, bromeó.

Por último, descartó jugar en algún momento en Nacional. “Soy amigo del hijo de (Alejandro) Balbi y hemos hablado de eso, siempre jodiendo, pero es un ‘no’ de las dos partes”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy