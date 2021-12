NBA: Steph Curry hizo historia y detuvo el partido de los Warriors contra los Knicks

Ayer jugaron los Golden State Warriors ante los New York Knicks, donde los del Oeste ganaron 105 a 96, con Stephen Curry convirtiendo 22 puntos, tres rebotes y tres asistencias.

Pero lo más destacado fue cuando restaban siete minutos y 34 segundos en el primer cuarto. Curry venía de empatar el récord de Ray Allen con 2973 triples al pasar el primer minuto de juego y luego en el tercer minuto logró superarlo con un tiro desde el costado derecho de la cancha.

H I S T 3? R Y



Stephen Curry is officially the greatest shooter this game has ever seen ?? pic.twitter.com/BmEhQFcJDH