NBA: Los Knicks sorprendieron ganando en su visita a los Celtics, que siguen primeros

Básquetbol

Los New York Knicks y los Detroit Pistons sorprendieron a domicilio a los Boston Celtics y los Brooklyn Nets, respectivamente, en este jueves en la NBA en el que Luka Doncic se marchó lesionado en el partido entre los Phoenix Suns y los Dallas Mavericks por un esguince en el tobillo.



SUNS 95 - MAVERICKS 99



Con menos de cuatro minutos jugados, Doncic se retiró en el primer cuarto con un esguince de tobillo pero los Mavericks se anotaron una importante victoria con un soberbio Spencer Dinwiddie (36 puntos con 10/18 en tiros y 5/6 en triples, seis rebotes y nueve asistencias).



Chris Paul (22 puntos, seis rebotes y 10 asistencias) fue el mejor de unos Suns que habían ganado sus últimos cuatro encuentros.



CELTICS 117 - KNICKS 120



Los Boston Celtics sumaron su tercera derrota consecutiva al caer en la prórroga ante unos New York Knicks encabezados por Julius Randle (37 puntos y nueve rebotes) y Jalen Brunson (29 puntos y siete asistencias). Jayson Tatum (35 puntos y 14 rebotes) fue el máximo anotador de los Celtics.



NETS 122 - PISTONS 130



Dos victorias y seis derrotas sin Kevin Durant. Ese es el preocupante balance de los Nets desde que se lesionó su estrella y esta vez fueron los Detroit Pistons, colistas en el Este, los que explotaron la vulnerabilidad del cuadro de Brooklyn.



Saddiq Bey (25 puntos y nueve rebotes) lideró la ofensiva de unos Pistons que hicieron inútiles los 40 puntos de Kyrie Irving en los Nets



ROCKETS 95 - CAVALIERS 113



Los Cleveland Cavaliers pasaron el rodillo en Houston y destrozaron a unos Rockets que iban perdiendo por 32 puntos en el tercer cuarto.



Sin Donovan Mitchell, Darius Garland se puso al frente de los Cavaliers (26 puntos y nueve asistencias), en tanto que Tari Eason fue el más destacado de los Rockets (18 puntos y 11 rebotes).





HORNETS 111 - BULLS 96



Terry Rozier (28 puntos) y LaMelo Ball (15 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias) lideraron la victoria de los Charlotte Hornets ante unos Chicago Bulls muy decepcionantes este año. DeMar DeRozan (28 puntos) destacó en los visitantes.



CLIPPERS 138 - SPURS 100



Con 35 puntos y siete asistencias de Paul George y 27 tantos y siete asistencias de Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers arrasaron a los San Antonio Spurs para sumar su cuarto triunfo seguido.



Keldon Johnson (19 puntos) guió a unos Spurs que han perdido sus últimos cuatro partidos.



CONFERENCIA ESTE



1. Boston Celtics 35-15

2. Philadelphia 76ers 31-16

3. Milwaukee Bucks 31-17

4. Brooklyn Nets 29-19

5. Cleveland Cavaliers 30-20

6. Miami Heat 27-22

7. New York Knicks 27-23

8. Atlanta Hawks 25-24

9. Indiana Pacers 24-26

10. Washington Wizards 22-26

11. Chicago Bulls 22-26

12. Toronto Raptors 22-27

13. Orlando Magic 19-29

14. Charlotte Hornets 14-36

15. Detroit Pistons 13-37



CONFERENCIA OESTE



1. Denver Nuggets 34-15

2. Memphis Grizzlies 31-17

3. Sacramento Kings 27-20

4. New Orleans Pelicans 26-23

5. Los Angeles Clippers 27-24

6. Dallas Mavericks 26-24

7. Phoenix Suns 25-25

8. Golden State Warriors 24-24

9. Minnesota Timberwolves 25-25

10. Utah Jazz 25-26

11. Oklahoma City Thunder 23-25

12. Portland Trail Blazers 23-25

13. Los Angeles Lakers 23-26

14. San Antonio Spurs 14-35

15. Houston Rockets 11-38

EFE / FútbolUy