NBA: LeBron James se convirtió en el máximo goleador histórico con 38.390 puntos

LeBron James se convirtió este martes en el máximo anotador de la historia de la NBA, pero sus Lakers perdieron ante los Oklahoma City Thunder 133-130 como locales, por lo que están antepenúltimos en la Conferencia Oeste.

El alero de 38 años necesitaba 36 puntos para superar anoche el récord de 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar, vigente desde 1989. Con un fade away en el tercer cuarto, superó esa cifra, luego cerró su planilla de la noche con 38 y llegó a los 38.390 en su carrera.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer ???#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH