NBA: Jugador anunció que tiene COVID-19 y es fotografiado en un parque jugando al tenis

Básquetbol

Jabari Parker, alero de los Kings de Sacramento, no respetó al aislamiento al que está obligado por haber dado positivo de coronavirus.

Sólo tres días después de que Jabari Parker anunciara que dio positivo al coronavirus, el alero de los Kings de Sacramento fue fotografiado jugando tenis en el Longfellow Park de Chicago este sábado.

TMZ Sports publicó dos fotografías de Parker, a quien se ve sosteniendo una raqueta en un campo de tenis, vistiendo short y remera negras, y sonriendo en una de las imágenes.

Después de que se publicaron las fotografías, los Kings declararon a NBC Sports California: “Conocemos el informe y estamos recopilando información adicional. No tenemos más comentarios en este momento”.

Parker fue uno de los tres jugadores de los Kings que dieron positivo por coronavirus esta semana. El pívot Alex Len también reconoció una prueba positiva mientras que el escolta Buddy Hield contrajo el virus.

“Hace varios días obtuve un resultado positivo para coronavirus e inmediatamente me aislé en Chicago, que es donde me quedo. Estoy progresando en mi recuperación y me siento bien. Espero unirme a mis compañeros de equipo en Orlando cuando regresemos al campo de juego para reanudar la temporada de la NBA”, anunció Parker el miércoles en un comunicado.

Sacramento Kings es uno de los 22 equipos que viajarán a Orlando (Florida), en las próximas dos semanas para el reinicio de la temporada 2019-20 de la NBA en el complejo Disney World.

Si bien varios jugadores de los Kings han regresado a Sacramento para entrenar en el Golden 1 Center, Parker se quedó en Chicago y no hay información oficial sobre cuándo se le permitirá unirse al equipo antes de dirigirse a Orlando.

EFE / FútbolUy