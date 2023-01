NBA: Grizzlies ganó y sigue de cerca a Nuggets, que contó con otro triple-doble de Jokic

Básquetbol

Los Memphis Grizzlies, con una excelente actuación del español Santi Aldama, doblegaron a los Cleveland Cavaliers y sumaron su undécima victoria consecutiva para mantener el pulso en el Oeste con los Denver Nuggets, que suman una victoria más después de que el serbio Nikola Jokic firmara su decimocuarto triple-doble del año en la remontada contra los Minnesota Timberwolves.

NUGGETS 122 - TIMBERWOLVES 118

Jokic superó las 3.680 asistencias y se convirtió en el jugador de los Nuggets que más repartió en la historia de la franquicia por delante de Alex English. Selló su decimocuarto triple doble del curso con 31 puntos, once rebotes y trece asistencias y su equipo remontó a los Wolves con un parcial final de 9-0.

Los Nuggets se mantuvieron invictos cuando Jokic consigue triples dobles y pudieron contar con 28 puntos de Jamal Murray, en una noche en la que los de Colorado sumaron su decimoquinto triunfo consecutivo en casa, donde no pierden desde el 6 de diciembre pasado contra los Dallas Mavericks.

GRIZZLIES 115 - KINGS 114

Los Grizzlies consiguieron su undécima victoria consecutiva y siguen presionando a los Nuggets, liderados por los 25 puntos de Desmond Bane y los 24 de Ja Morant.

Santi Aldama brilló saliendo del banquillo para los Grizzlies con 16 puntos y dos rebotes en 19 minutos, mientras que su compatriota Ricky Rubio respondió bien, con siete puntos, cuatro rebotes y tres asistencias en doce minutos en pista, en su cuarto partido tras su regreso.

LAKERS 111 - KINGS 116

Siguen volando los Kings, que sumaron su quinta victoria consecutiva en un derbi californiano en el campo de los Lakers, empujados por 31 puntos de De'Aaron Fox. El equipo de Mike Brown triunfó pese a la baja de Domantas Sabonis y presiona a los Pelicans por la cuarta plaza en el Oeste.

En los Lakers, todavía sin Anthony Davis, LeBron James encadenó su tercer partido consecutivo por encima de los treinta puntos. Tras los 48 sellados ante los Rockets, metió 32, con ocho rebotes y nueve asistencias.

MAVERICKS 122 - HAWKS 130

Los Atlanta Hawks doblegaron a domicilio a los Mavericks y sellaron su cuarta victoria consecutiva, al ritmo de un Dejounte Murray de 30 puntos. Ocho jugadores de los Hawks acabaron por encima de los diez puntos en los visitantes, con un doble doble de 18 puntos y doce asistencias de Trae Young.

Los Mavericks cayeron por tercera vez consecutiva y por quinta en sus últimos seis partidos y se quedaron quintos en el Oeste (24-22). Doncic acabó con treinta puntos, cuatro rebotes y ocho asistencias, con nueve de 19 en tiros, pero tuvo siete balones perdidos.

PELICANS 98 - HEAT 124

Los Heat arrollaron a unos Pelicans sin Zion Williamson ni Brandon Ingram con 26 puntos de Bam Adebayo y 18 de Jimmy Butler para dejar atrás la derrota sufrida contra los Atlanta Hawks. En los Pelicans, CJ McCollum anotó 21 puntos, mientras que el español Willy Hernangómez aportó siete puntos, tres rebotes y dos asistencias en once minutos.

JAZZ 126 - CLIPPERS 103

Una lluvia de triples del finlandés Lauri Markkanen, con seis de ocho desde el arco y un doble doble de 32 puntos y doce rebotes, iluminó el cotundente triunfo de los Jazz contra unos Clippers lastrados por las bajas de Kawhi Leonard, Paul George y John Wall. El mejor de los angelinos fue Norman Powell, con treinta puntos y un tremendo siete de nueve en triples.

KNICKS 105 - WIZARDS 116

Bradley Beal regresó tras cinco partidos de baja y contribuyó con 18 puntos en el triunfo de los Wizards en el Madison Square Garden, en el que Kyle Kuzma firmó un doble doble de 27 puntos y trece rebotes y el letón Kristaps Porzingis aportó 22 puntos y once rebotes. Los Knicks sufrieron su segunda derrota consecutiva y bajaron a la sexta plaza pese a los 32 puntos de Jalen Brunson.

PACERS 106 - THUNDER 126

No se quedó sólo Shai Gilgeous Alexander (23 puntos) y una gran actuación grupal de los Thunder iluminó el gran triunfo en el campo de los Indiana Pacers. Tres jugadores firmaron dobles dobles, Lunguentz Dort (22 puntos y once rebotes), Kenrich Williams (doce puntos y diez asistencias) y Josh Giddey (16 puntos y once rebotes), además de los 23 puntos de Isaiah Joe saliendo del banquillo.

ROCKETS 117 - HORNETS 122

Triunfo agridulce para los Hornets, que perdieron por una lesión de tobillo a LaMelo Ball cuando llevaba trece puntos en veinte minutos en pista. El tobillo izquierdo de Ball sufrió una peligrosa torsión después de que su compañero PJ Washington le pisara de forma involuntaria tras un salto.

Clasificaciones

Conferencia Este

.1. Boston Celtics 33-12

.2. Milwaukee Bucks 29-16

.3. Philadelphia 76ers 28-16

.4. Brooklyn Nets 27-16

.5. Cleveland Cavaliers 28-18

.6. Miami Heat 25-21

.7. New York Knicks 25-21

.8. Atlanta Hawks 23-22

.9. Indiana Pacers 23-23

10. Chicago Bulls 20-24

11. Toronto Raptors 20-25

12. Washington Wizards 19-26

13. Orlando Magic 16-28

14. Charlotte Hornets 12-34

15. Detroit Pistons 12-35

Conferencia Oeste

.1. Denver Nuggets 32-13

.2. Memphis Grizzlies 31-13

.3. New Orleans Pelicans 26-19

.4. Sacramento Kings 26-18

.5. Dallas Mavericks 24-22

.6. Golden State Warriors 22-22

.7. Utah Jazz 24-24

.8. Los Ángeles Clippers 23-24

.9. Oklahoma City Thunder 22-23

10. Minnesota Timberwolves 22-24

11. Portland Trail Blazers 21-23

12. Phoenix Suns 21-24

13. Los Ángeles Lakers 20-25

14. San Antonio Spurs 14-31

15. Houston Rockets 10-35

