NBA: Facundo Campazzo “muy feliz en Denver” tras su primera práctica con los Nuggets

El argentino Facundo Campazzo realizó su primer entrenamiento completo con su nuevo equipo de los Nuggets de Denver para luego debutar ante los medios de comunicación y admitir que el reto de haber llegado a la NBA no es algo fácil, pero que tenía confianza en sí mismo y en dar lo mejor para responder a los que han confiado en él.

“Lo más importante para mí es que tanto los directivos, como el entrenador Michael Malone, mis nuevos compañeros y los aficionados me han recibido con un gran cariño y eso me hace sentirme muy feliz en Denver”, declaró Campazzo el base de 29 años en rueda de prensa.

El jugador de la selección argentina destacó haber llegado a un gran equipo, que le da confianza para poder demostrar todo lo que puede hacer en el campo, y además, hacerlo al lado de grandes jugadores que ahora son sus nuevos compañeros.

“Lo único que me falta es trabajar al máximo, aunque al principio hay muchas cosas nuevas, intentaré poner todo mi esfuerzo en el campo para que mi adaptación sea lo más rápida posible”, señaló el ex jugador del Real Madrid. “Soy consciente de que estamos ya muy cerca del inicio de la temporada, pero el apoyo que recibo del entrenador lo valoro mucho”, añadió.

Malone definió el estilo de Campazzo como algo especial, muy típico de los defensas argentinos, que le ponen una “pasión” a su juego que no es algo que se ve siempre en las canchas de básquetbol.

“No veo cómo no puedes enamorarte de un joven como Facu. Es pequeño de estatura, pero no puedes juzgarlo por eso, tienes que juzgarlo por su corazón, que es muy grande. Hace jugadas en las que la mayoría de la gente ni siquiera piensa o ve ...”, argumentó Malone.

El entrenador de los Nuggets ya colocó a Campazzo al mismo nivel que su pívot estrella, el serbio Nikola Jokic, en cuanto a su experiencia como jugadores que han participado en la competición internacional con equipos en Europa y en sus respectivas selecciones nacionales. También dijo no tener dudas sobre el buen trabajo defensivo que Campazzo podrá hacer en la NBA, sin importar su estatura.

“Tiene una gran dureza, creo que es un muy, muy buen jugador defensivo, un jugador defensivo que rompe el juego de ataque del rival”, destacó Malone.

Campazzo confirmó que había recibido desde el principio toda la confianza de Malone y en la primera conversación técnica que mantuvieron le dijo que fuese él mismo, que intentase siempre ser Facundo Campazzo.

“No tengo ninguna duda de que vieron muchos videos míos antes de ficharme y lo que me piden es que intente hacer mi juego, pero ahora para mi nuevo equipo, y ese es el mensaje que me dio el entrenador”, subrayó el ex Peñarol de Mar del Plata, Murcia y Real Madrid.

Precisamente, la interrogante que siempre pesa cuando llega un jugador del básquet europeo es cuánto tiempo puede llevarle adaptarse al de la NBA. Campazzo no será la excepción, y tras admitir que el juego de la NBA es mucho más rápido, correr todo el tiempo, buscar la mejor posición, hacer defensa, y que la adaptación no será algo fácil, está convencido de que hará lo mejor para superar las diferencias lo antes posible.

“Intentaré utilizar mi defensa y mi experiencia en España”, subrayó Campazzo. “Tengo que mejorar en movimientos sin el balón”, señaló el argentino, quien cree que llegar a la NBA le permitirá elevar su nivel pensando también en la selección de su país.

Malone anticipó que una vez que Campazzo se acostumbre a la vida en la NBA, espera que los aficionados de los Nuggets y sus propios compañeros estén invitados a un gran espectáculo y que la ‘Facumanía’ tenga su nueva sede en Denver.

EFE / FútbolUy