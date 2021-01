NBA: Embiid fue gran figura en el triunfo de los Sixers. Lakers vencieron a Rockets

Básquetbol

El pívot camerunés Joel Embiid brilló al aportar 45 puntos y 16 rebotes en el triunfo de los Sixers como locales y en alargue por 137-134 ante un diezmado equipo de Miami Heat, que jugó sin el alero Jimmy Butler, el pívot Bam Adebayo y el base esloveno Goran Dragic, afectados por los protocolos de salud y seguridad de covid-19.

El equipo de Filadelfia marcha segundo en la Conferencia Este con ocho triunfos y cuatro derrotas. Manda con saldo 7-3 Boston Celtics, cuyo partido como local ante Chicago Bulls fue suspendido por tener a ocho jugadores ausentes por los protocolos de covid-19.

Por otra parte, James Harden volvió a ser noticia pero no por su juego. Tras la derrota en cifras de 111-100 como local a manos de Los Ángeles Lakers, el escolta de los Rockets admitió por primera vez de forma pública su desacuerdo con la medida de la franquicia de Houston, que decidió que continuara en el equipo en lugar de transferirlo a los Nets o a los Sixers.

“Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo. Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar”, declaró tras cerrar su planilla con apenas 16 puntos en el duelo ante los últimos campeones. A comienzos de la temporada fue multado con 50.000 euros por mala conducta en relación a los protocolos sanitarios, y ahora podría afrontar un nuevo castigo económico por sus dichos.

En lo que fue el partido, LeBron James fe figura con 26 puntos para que el equipo angelino lograra su tercera victoria al hilo y se afianzara como líder de la Conferencia Oeste con un registro de nueve triunfos y tres derrotas.

Segundos con marca 7-4 aparecen los Clippers, Phoenix Suns y los Jazz. El equipo de Utah, con 27 puntos del escolta Donoval Mitchell, aplastó 117-87-117 a los Cleveland Cavaliers a domicilio. Este miércoles debía visitar a Washington Wizards, pero se suspendió porque el equipo capitalino no llega a ocho jugadores disponibles.

En otros partidos, Brooklyn Nets venció a Denver Nuggets 122-116 con 34 puntos y 13 asistencias de Kevin Durant, y con la baja de Kyrie Irving por cuarto partido consecutivo por razones personales. Mientras tanto, la NBA evalúa unos videos del base estrella de los Nets, a quien se vio bailando en una fiesta familiar sin barbijo.

Además, Indiana Pacers venció a Golden State Warriors 104-95 como local y San Antonio Spurs se impuso 112-102 en su visita a Oklahoma City Thunder.

