NBA: El increíble triple de Luka Doncic para llevar el partido al alargue

Pese a que Dallas perdió frente a Portland en la noche del domingo, la maravilla del partido tiene nombre y apellido, y vestía de azul. Luka Doncic metió uno de los triples más impactantes del año.

Con solo seis décimas en el reloj del partido y perdiendo por tres puntos cuando la pelota llegó a sus manos, el esloveno anotó un triple increíble y consiguió forzar el alargue en cancha de Portland.

Finalmente ganaron los Blazers, pero esta fantasía quedará para siempre en los mejores registros de Doncic, que camina a paso firme rumbo al premio de novato del año.

ARE YOU SERIOUS, LUKA?!?



The rook sends it to OT at the buzzer! ??#MFFL pic.twitter.com/bj3b6PFEvf