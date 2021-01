NBA: El argentino Facundo Campazzo tuvo su primer gran partido con los Nuggets

Denver Nuggets ganó 124-109 en su visita a Minnesota Timberwolves este domingo en una nueva jornada de la NBA, que fue la primera gran noche de Facundo Campazzo. El argentino, que hasta el momento no había tenido demasiados minutos, ingresó muy bien y aportó en lo que se hace más fuerte; la defensa y los triples.

El base cordobés de 29 años estuvo 21 minutos y 24 segundos en cancha, con un registro de 15 puntos (5/7 en triples y 0/1 en dobles), dos asistencias, tres robos y un rebote. Mientras jugó, su equipo logró un saldo positivo de +26.

El pívot serbio Nikola Jokic fue la gran figura del equipo de Denver con un triple-doble de 19 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias en 31:42 minutos. En el goleo sólo lo superó el base canadiense Jamal Murray, autor de 36 unidades.

“Es una sensación hermosa. Intenté poner el 100% en cada lado de la cancha y mi vida en cada defensa”, aseguró Campazzo tras el encuentro, y dijo saber que no puede relajarse. “Debo ayudar a mis compañeros en cada minuto, dando dentro como fuera de la cancha”, señaló, consciente de que su rol en la NBA “será distinto al que tenía en Europa”.

“Estoy disfrutando mucho del día a día, aprendiendo mucho de la liga. Va a ser un año de transición. Así que no me estoy volviendo loco: estoy tranquilo, trabajando duro, tratando de aprovechar cada oportunidad... Va a ser totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado pero, bueno, a eso vine: a tratar de adaptarme lo más rápido posible a esta liga”, sostuvo.

“El staff me ayuda a mejorar los triples y debo tomar los tiros. Tengo la confianza de (Michael) Malone”, agregó sobre el entrenador de los Nuggets, quien cree que la de este domingo fue “la mejor versión de Facu que se podía esperar”. “Esta fue su noche”, añadió.

“En algún momento iba a estallar. Más que su rendimiento de hoy, me impresiona lo contentos que estaban sus compañeros por él en el vestuario”, valoró Malone sobre el ex Peñarol de Mar del Plata, Real Madrid y Murcia.

Además de sus compañeros actuales, otro que celebró la actuación de Campazzo fue Emanuel Ginóbili, antiguo compañero en la selección argentina. “Necesitaba un partido así. Lo grité fuere”, escribió en su cuenta de Twitter el mejor basquetbolista argentino de la historia.

