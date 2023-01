NBA: Doncic cerró el año con 51 puntos y otro récord en la victoria de los Mavericks

Básquetbol

Los Dallas Mavericks de un estelar Luka Doncic, que cerró su tercer partido de diciembre por encima de los 50 puntos, y los Brooklyn Nets, que celebraron su 11ª victoria consecutiva, cerraron este sábado de la mejor manera su 2022 con triunfos ante los San Antonio Spurs y los Charlotte Hornets, respectivamente.



SPURS 125 - MAVERICKS 126



Doncic selló su tercer partido con al menos 50 puntos en diciembre, al anotar 51 tantos, con seis rebotes, nueve asistencias y cuatro robos, en la trabajada victoria de los Dallas Mavericks en el derbi texano contra los San Antonio Spurs a domicilio.



Doncic se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA con más de 225 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en el espacio de cinco encuentros, según datos de la liga estadounidense. El esloveno sigue batiendo récords y ya es el jugador de los Mavericks con más partidos de 40 puntos.



HORNETS 106 - NETS 123



Al ritmo de Kyrie Irving, con 28 puntos, y de Kevin Durant, con 23, los Nets cerraron el año con su 11ª victoria consecutiva para colocarse segundos en el Este (24-12).



El equipo de Jacque Vaughn no deja de pisar el acelerador y superó a unos Hornets en los que LaMelo Ball cerró su planilla con 23 puntos, siete rebotes y 11 asistencias.



BULLS 102 - CAVALIERS 103



Con 23 puntos de Caris LeVert y 20 de Kevin Love, con cinco triples, los Cavaliers cortaron su racha de tres derrotas consecutivas y triunfaron en el campo de unos Bulls en forma, que llevaban cinco victorias en sus últimos seis encuentros.



Los Cavs se confirmaron cuartos en el Este y se salvaron sobre la bocina, con DeMar DeRozan (21 puntos) que tuvo el balón de la posible victoria de los Bulls.



PACERS 131 - CLIPPERS 130



George, que jugó de 2010 a 2017 en los Pacers, firmó la mejor actuación de su temporada y acabó con 45 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y tres robos, pero no tuvo premio. Lo secundó Leonard de 24 puntos, cinco rebotes y siete asistencias.



Por el ganador, Miles Turner aportó 34 puntos y Tyrese Haliburton brilló con un doble-doble de 24 puntos y 10 asistencias, a los que añadió siete rebotes.



George anotó 18 puntos en el último segmento, pero Haliburton no fue para menos y respondió con otros 18 puntos y un cinco de seis en triples. Turner aportó 10 y permitió a los Pacers cerrar el año con un triunfo vibrante.



THUNDER 96 - 76ERS 115



Sin James Harden, Joel Embiid selló el primer triple-doble de su temporada, al anotar 16 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias en el cómodo triunfo de los Sixers contra los Thunder.



Para los Thunder, Josh Giddey anotó 20 puntos y capturó nueve rebotes.



WOLVES 104 - PISTONS 116



Los Pistons dejaron atrás la derrota del viernes contra los Bulls con un gran triunfo en el campo de los Wolves, con el croata Bojan Bogdanovic guiando con 28 puntos a un grupo de siete jugadores con dobles dígitos.



En los Wolves, todavía sin Karl Anthony Towns, Anthony Edwards logró un nuevo partido de 30 unidades, pero sin premio.



GRIZZLIES 116 - PELICANS 101



Ja Morant dirigió con 32 puntos y ocho asistencias el triunfo de los Grizzlies sobre los Pelicans, colíderes del Oeste, que cayeron tras cinco victorias consecutivas.



Zion Williamson firmó 20 puntos para los Pelicans, en los que el español Willy Hernangómez anotó 11 puntos, con siete rebotes.



JAZZ 123 - HEAT 126



Tyler Herro conectó un triple sobre la bocina con empate a 123 y le dio a los Heat un vibrante triunfo en el campo de los Jazz, en una noche en la que aportó 29 puntos y nueve rebotes.



Para los Heat, Bam Adebayo firmó 32 puntos, con ocho rebotes y cinco asistencias. El equipo de Erik Spoelstra es octavo en el Este, con un balance de 19-18.



ROCKETS 88 - KNICKS 108



Julius Randle selló un doble-doble de 35 puntos y 12 rebotes e Immanuel Quickley aportó 27 puntos para que los Knicks cortaran su racha de cinco derrotas consecutivas a costa de unos Rockets hundidos en la última posición del Oeste.

POSICIONES



CONFERENCIA ESTE



.1. Boston Celtics 26-10



.2. Brooklyn Nets 24-12



.3. Milwaukee Bucks 23-12



.4. Cleveland Cavaliers 23-14



.5. Philadelphia 76ers 21-14



.6. Indiana Pacers 20-17



.7. Miami Heat 19-18



.8. New York Knicks 19-18



.9. Atlanta Hawks 17-19



10. Chicago Bulls 16-20



11. Toronto Raptors 16-20



12. Washington Wizards 16-21



13. Orlando Magic 13-24



14. Charlotte Hornets 10-27



15. Detroit Pistons 10-29







CONFERENCIA OESTE



.1. Denver Nuggets 23-12



.2. New Orleans Pelicans 23-12



.3. Memphis Grizzlies 22-13



.4. Dallas Mavericks 21-16



.5. Sacramento Kings 19-15



.6. LA Clippers 21-17



.7. Phoenix Suns 20-17



.8. Portland Trail Blazers 18-17



.9. Golden State Warriors 19-18



10. Utah Jazz 19-20



11. Minnesota Timberwolves 16-21



12. Oklahoma City Thunder 15-21



13. LA Lakers 15-21



14. San Antonio Spurs 12-24



15. Houston Rockets 10-26.

EFE / FútbolUy