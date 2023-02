NBA: Curry salió sentido en la victoria de los Warriors ante los Mavericks y preocupa

Básquetbol

LeBron James sigue acercándose al récord de puntos de Kareem Abdul-Jabbar en la NBA (38.387) y, con los 27 anotados en la derrota de Los Ángeles Lakers contra los New Orleans Pelicans, se colocó a 36 tantos, en una jornada en la que Steph Curry disparó las alarmas en los Golden State Warriors al retirarse por un problema de rodilla.



Además, Kyrie Irving, que pidió a los Brooklyn Nets ser traspasado antes del cierre del mercado del próximo 9 de febrero, no jugó con el equipo de Jacque Vaughn en el duelo ganado contra los Washington Wizards, oficialmente a causa de un problema físico.



PELICANS 131 - LAKERS 126



Los Pelicans cortaron una racha de 10 victorias consecutivas con un triunfo ante los Lakers liderado por los 35 puntos de Brandon Ingram. LeBron James, con sus 27 puntos, ya ojea el récord de Abdul Jabbar, que podría batir en Los Ángeles el martes contra los Oklahoma City Thunder o el jueves contra los Milwaukee Bucks.



El alero de 38 años tiene un promedio de 30.2 puntos por partido, por lo que, de mantenerlo, el récord podría producirse el jueves frente a los campeones de la NBA de 2021.



Anthony Davis, el ex del partido, dominó con 34 puntos y 13 rebotes, pero la gran actuación de Ingram, la mejor desde su regreso, permitió a los Pelicans reactivarse. El equipo de Willie Green también pudo contar con 18 puntos del puertorriqueño José Alvarado.



WARRIORS 119 - MAVERICKS 113



Steph Curry se retiró en el tercer período del partido ganado por los Warriors contra unos Dallas Mavericks sin Luka Doncic tras sufrir una torsión de rodilla por un contacto con McKinley Wright IV.



El MVP de las últimas Finales se someterá este domingo a una resonancia magnética para entender la gravedad de su lesión.



Los Mavericks no pudieron sin Doncic y tienen un balance de 0-7 este año sin su estrella.



NUGGETS 128 - HAWKS 108



Nikola Jokic selló su 18º triple-doble del año y el número 94 de su carrera, al aportar 14 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias en la victoria cosechada ante los Hawks.



Jamal Murray brilló con 41 puntos, en la mejor actuación de su temporada par a unos Nuggets con son sólidos líderes del Oeste con un balance de 37-16, por delante de los Memphis Grizzlies.



NETS 125 - WIZARDS 123



Sin Kyrie Irving, que pidió ser traspasado antes del cierre del mercado de fichajes, ni Kevin Durant, los Nets remontaron 23 puntos de desventaja y tumbaron a los Wizards.



Irving se perdió el partido oficialmente por unas molestias en la pantorrilla derecha, al tiempo que en Estados Unidos se especula sobre su futuro, con Lakers, Los Ángeles Clippers, Dallas Mavericks y Phoenix Suns como equipos interesados, según los medios estadounidenses.



Cam Thomas firmó la mejor actuación de su carrera (44 puntos) y dio el triunfo a los Nets, contra unos Wizards en los que el letón Kristaps Porzingis anotó 38 puntos. Kyle Kuzma se retiró del encuentro tras una dolorosa torsión de tobillo.



KNICKS 128 - CLIPPERS 134



Kawhi Leonard aportó 35 puntos y Paul George anotó 30 y los Clippers se impusieron a los Knicks en el Madison Square Garden en un partido vibrante, en el que los angelinos forzaron la prórroga con un triple de Nicolas Batum tras desperdiciar un margen de 17 puntos en el cuarto período.



Los Knicks volvieron a rendirse en la prórroga contra un equipo de Los Ángeles, tras caer cinco días antes contra los Lakers. A los hombres de Tom Thibodeau no les bastaron los 40 puntos de Jalen Brunson.



BUCKS 123 - HEAT 115



Giannis Antetokounmpo selló su triple-doble número 32 en su carrera, al aportar 35 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias en la victoria de los Bucks a costa de los Miami Heat.



A los Heat no les bastaron los 32 puntos de Jimmy Butler ni los 24 puntos de Tyler Herro. Bam Adebayo rozó el triple-doble con 16 puntos, 11 rebotes y ocho asistencias.



PISTONS 100 - SUNS 116



Los Suns ganaron el octavo de sus últimos 10 partidos, al doblegar a los Pistons con un demoledor doble-doble de 31 puntos y 16 rebotes de DeAndre Ayton y 24 de Mikal Bridges.



Chris Paul contribuyó con 14 asistencias y los Suns, todavía sin Devin Booker, son quintos en el Oeste (29-26).



BULLS 129 - BLAZERS 121



Zach LaVine lideró con 36 puntos la remontada de los Bulls, que sellaron un parcial de 22-4 en el tercer período para tumbar a los Portland Trail Blazers en el United Center.



Los Blazers se hundieron pese a la gran actuación de Damian Lillard, que aportó 40 puntos, 28 de ellos en los dos primeros cuartos.



THUNDER 153 - ROCKETS 121



Los Thunder sellaron su récord de puntos, al endosar 153 en el triunfo contra los Rockets, el peor equipo de la NBA en esta temporada. Shai Gilgeous Alexander brilló con 42 tantos y 14 de 23 en tiros para los Thunder, que visitarán el próximo martes a los Lakers de LeBron.

1. Boston Celtics 37-16

2. Milwaukee Bucks 36-17

3. Philadelphia 76ers 34-17

4. Brooklyn Nets 32-20

5. Cleveland Cavaliers 32-22

6. Miami Heat 29-25

7. New York Knicks 28-26

8. Atlanta Hawks 27-26

9. Chicago Bulls 25-27

10. Indiana Pacers 25-29

11. Washington Wizards 24-28

12. Toronto Raptors 24-30

13. Orland Magic 21-32

14. Charlotte Hornets 15-39

15. Detroit Pistons 14-40







CONFERENCIA OESTE



1. Denver Nuggets 36-16

2. Memphis Grizzlies 32-20

3. Sacramento Kings 29-22

4. LA Clippers 30-26

5. Phoenix Suns 29-26

6. Dallas Mavericks 28-26

7. Golden State Warriors 27-26

8. Minnesota Timberwolves 28-27

9. Utah Jazz 27-27

10. New Orleans Pelicans 27-27

11. Portland Trail Blazers 26-27

12. Oklahoma City Thunder 25-27

13. LA Lakers 25-29

14. San Antonio Spurs 14-39

15. Houston Rockets 13-40

