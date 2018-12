NBA: "La verdad que no estoy preocupado por la lesión", dijo LeBron James

Básquetbol

LeBron James, vivió una jornada agridulce en Navidad al ver cómo su equipo vencía de visitante por paliza de 101-127 a los Warriors de Golden State, los actuales campeones de liga, pero se tenía que retirar lesionado durante el tercer periodo.

"La verdad que no estoy preocupado por la lesión, pero sí molesto en no poder ayudar a mi equipo durante todo el partido", comentó James al concluir el encuentro disputado en el Oracle Arena de Oakland. "Creo que hice un movimiento rápido con la pierna derecha en una jugada defensiva y sentí un tirón en la ingle izquierda".

James, que antes de retirarse lesionado había aportado un doble-doble de 17 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias, puede ver rota su racha de 116 partidos consecutivos de temporada regular jugando, a uno de empatar su mejor marca, y de 156 con la combinación de encuentros de temporada regular y playoffs.

"Me enorgullece mucho mantenerme saludable, por eso me molestó no poder volver al juego", comentó James. "Es más que nada estar disponible para mis compañeros de equipo y entrenadores, eso es algo que tomo más personal que cualquier otra cosa. Espero que no sea una cosa larga y pueda volver a la pista tan pronto como sea posible".

De momento, James, de 33 años, comenzó a recibir tratamiento de estimulación con un dispositivo colocado en su cadera para que pudiese hacer el viaje de regreso a Los Angeles, donde el miércoles, los doctores del equipo esperan realizarle un examen de resonancia magnética que establezca el verdadero alcance de la lesión.

"Lo más importante ahora es conocer que con los primeros exámenes de rayos X que me han hecho, el músculo no ha sufrido ningún daño estructural", valoró James. "Conmigo, las lesiones, nunca estoy demasiado preocupado por ellas".

Por su parte, el entrenador de los Lakers, Luke Walton, declaró que había hablado con James después del partido y que lo había visto "animado", con ganas de volver a su casa para reunirse con toda la familia y en especial con sus hijos.

"Es lo que todos deseamos y vi a James de buen humor, se sentía feliz por la victoria que había logrado el equipo y convencido que podría superar la situación sin mayor problema porque las había vivido mucho más difíciles", destacó Walton. "Seguro que ésta también la superará".

EFE-FútbolUy