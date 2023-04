Mundial sub-20: Brasil dio a conocer los 21 convocados y no cuenta con varias figuras

Brasil dio a conocer este viernes la lista de 21 convocados para el Mundial sub-20 de Argentina y acudirá sin varias de sus estrellas del Sudamericano, en el que se consagró campeón el pasado febrero, y también sin poder contar con Endrick, la mayor promesa de la cantera brasileña.

La lista de convocados cuenta con 14 jugadores que estuvieron presentes en el Sudamericano sub-20 de Colombia, pero solo cinco de ellos fueron titulares en el partido decisivo del torneo contra Uruguay, en el que Brasil se consagró campeón.

Las ausencias más sonoras son la del delantero Vitor Roque, uno de los goleadores en el Sudamericano con seis tantos, y la de Endrick, quien a sus 16 años acaba de fichar por el Real Madrid, aunque sigue en el Palmeiras hasta alcanzar la mayoría de edad.

Palmeiras no le dio permiso a Endrick para disputar el Sudamericano, ni tampoco para otros amistosos disputados por esa categoría y ha mantenido el veto de cara al Mundial. Athletico Paranaense cedió a Vitor Roque para el torneo clasificatorio, pero el jugador no corrió con la misma suerte para el Mundial.

Sí estará presente el mediocampista Andrey Santos, flamante fichaje del Chelsea inglés, que juega cedido en el Vasco da Gama, y que fue el otro jugador en anotar seis goles en el Sudamericano. Otras figuras de Brasil que también fueron citadas son el delantero Marcos Leonardo, del Santos, y el volante Marlon Gomes, del Vasco da Gama.

Brasil, dirigido por Ramon Menezes, está encuadrado en el grupo D del Mundial, junto a Italia, Nigeria y República Dominicana. Su debut será el domingo 21 de mayo en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza frente a los europeos.

Arqueros: Kaique (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) y Mycael (Atlhetico Paranaense).

Defensas: Arthur (América), André Dominique (Bahía), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Robert Renan (Zenit San Petesburgo, RUS), Kaiky Fernandes (Almería, ESP) y Michel (Palmeiras).

Mediocampistas: Andrey Santos (Vasco da Gama), Marlon Gomes (Vasco da Gama), Ronald (Gremio) y Guilherme Biro (Corinthians).

Delanteros: Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Marcos Leonardo (Santos), Giovani (Palmeiras), Matheus Martins (Watford, ING), Matheus Nascimento (Botafogo), Sávio (PSV Eindhoven, NED) y Kevin (Palmeiras).

