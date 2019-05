Mundial Polonia Sub 20: la FIFA nombró al gol de Darwin Núñez como el mejor del día

La Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA) nombró este viernes al gol de Darwin Núñez ante Noruega como la mejor anotación de la jornada en el Mundial Sub 20 que se está disputando en Polonia.

El delantero de Peñarol recibió un pase desde la zaga y, a una distancia de cinco metros del área grande, empaló el balón y lo colgó por encima del arquero noruego.

Uruguay venció 3-1 a Noruega este viernes en su primer partido por el grupo C. Este lunes recibirá a Honduras y el próximo jueves se enfrentará a Nueva Zelanda, que venció en su debut a los centroamericanos por 5-0.

The #U20WC Goal of the Day goes to Darwin Nunez ??



What an absolute rocket from the ???? @Uruguay forward ?? pic.twitter.com/aE8cYIsxT3