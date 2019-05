Mundial Polonia Sub 20: Ronald Araújo no jugará el siguiente partido ante Honduras

Selección

El jugador de Barcelona estará en la nómina pero no será tenido en cuenta para ingresar luego del golpe en el primer partido.

Ronald Araújo estará en el banco de suplentes en el siguiente partido de la selección uruguaya sub 20 frente a Honduras por el Mundial Sub 20 que se está llevando a cabo en Polonia. Sin embargo, no será tenido en cuenta para el cotejo por precaución tras el golpe que se llevó en el partido del viernes pasado.

El jugador del Barcelona "B" debió abandonar el campo en el debut de la celeste ante Noruega tras sufrir un golpe. Según informó Uruguay, el jugador tuvo "una buena evolución del episodio visual sufrido el día viernes 24/5".

A pesar de ello, "para el partido del día 27/5 contra el seleccionado de Honduras estará en la banca de suplentes pero no será tenido en cuenta para su ingreso al juego por razones preventivas y de protocolo médico", finaliza el comunicado.