Mundial 2022: FIFA desiste de la idea de adelantar la ampliación de cupos a 48

Hace tres meses Gianni Infantino anunció su intención de adelantar el aumento de cupos mundialistas, que está previsto para 2026. El presidente de la FIFA afirmó en febrero de este año estar buscando la manera de elevar ya en 2022 la cantidad de participantes a 48, pero este martes se hizo oficial que las gestiones no llegaron a buen puerto. Por tanto, se repetirá en Qatar el formato que rige desde 1998.

La información, que fue adelantada por el diario inglés The Times, apunta a que la crisis política y las rispideces que se viven entre los países de Oriente Medio hicieron imposible llegar a un acuerdo para involucrar a otras ciudades, algo que resulta indispensable si se quiere incrementar el número de selecciones. Los cierres de frontera y el bloqueo económico a Qatar resultaron fundamentales para que la FIFA abandonara esta intención.

Era necesario alojamiento, transporte y campos de entrenamiento para 16 delegaciones más, con sus respectivos hinchas. La logística que hubiese requerido el certamen con su nuevo formato y los conflictos políticos entre Qatar y sus vecinos (Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita) hicieron a Infantino desistir de su idea inicial. El Mundial de 48 tendrá que esperar hasta 2026, cuando lo organicen Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de que la información diera vuelta al mundo como una versión de prensa, la propia FIFA la hizo oficial a través de un comunicado.

“En consonancia con las conclusiones del estudio de viabilidad aprobado por el Consejo de la FIFA en su última reunión, la FIFA y Qatar exploraron conjuntamente todas las posibilidades para aumentar el número de equipos participantes de 32 a 48 equipos al involucrar a los países vecinos en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Tras un proceso de consulta exhaustivo e integral con la participación de todas las partes interesadas relevantes, se llegó a la conclusión de que, en las circunstancias actuales, tal propuesta no podía hacerse ahora”, explicó la FIFA mediante un comunicado.

“Además, la FIFA y Qatar han explorado una vez más la posibilidad de que Qatar sea anfitrión de un torneo de 48 equipos al reducir en particular ciertos requisitos clave de la FIFA. Un análisis conjunto, a este respecto, concluyó que debido a la etapa avanzada de los preparativos y la necesidad de una evaluación detallada del posible impacto logístico en el país anfitrión, se requeriría más tiempo y no se podría tomar una decisión antes de la fecha límite de Junio. Por lo tanto, se decidió no seguir adelante con esta opción”, añadió la misiva.

“Por lo tanto, la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 seguirá siendo la planeada originalmente con 32 equipos y no se presentará ninguna propuesta en el próximo Congreso de la FIFA el 5 de junio”, concluyó.