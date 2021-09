Más deportes

Mujer mayor jugó sola al básquetbol en una plaza, no falló un tiro y fue furor en redes

“Me juega un reloj y me pinta la cara”, “Doña usted es todo lo que está bien”, algunos de los comentarios para esta mujer que la rompió.

En la plaza de la calle República y Galicia hay un aro de básquetbol donde se captó un momento que luego se convirtió tendencia en las rede sociales. Una mujer mayor jugó sola al básquetbol.

Lo más increíble fue que no falló un tiro y demostró un gran amor por este deporte. Por lo que este video, subido por la cuenta de Twitter @biguabasquet (no es la oficial del club), tuviera más de 433 retweets, alrededor de 3.000 me gustas y 46 comentarios.

Es solo basket dicen… Señora Ud. debería ser hincha de Bigua. Y si no lo es, igual es todo lo que está bien. pic.twitter.com/x0Mu4Bjp7r — BiguaBasquet (@biguabasquet) September 23, 2021

Los comentarios fueron alabando a la señora por querer tanto el deporte y por lo bien que jugó. “Me juega un reloj y me pinta la cara”, “Doña usted es todo lo que está bien”, “Grande la señora, todo se puede en esta vida”, algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.

