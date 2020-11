Mourinho: “A Maradona siempre podremos volver a verlo, pero a Diego ya no más”

El entrenador del Tottenham, José Mourinho, mostró su gran tristeza por el fallecimiento de Diego Maradona, al que destacó como su amigo al cual: "ya lo extraño".

"Nos vimos algunas veces, hablamos por teléfono. Su fútbol lo vamos a poder ver cuando lo extrañemos, pero a Diego, desde ahora, no", mencionó entrevistado por los medios ingleses.

"Extrañaré sus llamadas después de las derrotas, nunca me llamaba luego de las victorias. Estaba siempre en mis momentos difíciles", relató "Mou".

"Hay un Maradona y hay un Diego. De Maradona no voy a hablar porque todos lo conocemos y nadie lo olvidará. Diego es diferente. Las personas que compartimos momentos con él, en vestuarios o en la vida, fuimos privilegiados porque él fue un amigo verdadero", aseveró

Por último, terminó confensado: "cada vez que perdía, me llamaba y me decía que era el mejor para levantarme el ánimo".

