MotoGP: Fabio Quartararo se quedó con la pole position del Gran Premio de España

El líder del mundial de MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), logró este sábado la 'pole position' del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez, mientras Marc Márquez saldrá 14º tras una dura caída en los entrenamientos libres.

Quartararo, que consigue su segunda pole de la temporada, fue el más rápido por delante del italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) y del australiano Jack Miller (Ducati), que saldrá tercero.

"La última vuelta es una de las vueltas que he estado más al límite, pensé que me iba a caer. He empujado hasta el final y contento", dijo Quartararo, tras lograr la pole.

Márquez, siete veces campeón del mundo de MotoGP, sólo podrá salir de la 14ª posición tras sufrir una dura caída en la tercera sesión de entrenamientos libres.

El piloto español sufrió contusiones en las cervicales y en la espalda, no pudo entrar en la segunda clasificación con lo que saldrá a la cola de la parrilla lejos de los favoritos.

Quartararo, que había ganado sus dos primeros Grandes Premios en MotoGP en este mismo circuito la pasada temporada, acumula su cuarta pole consecutiva en este trazado de Jerez.

Su principal perseguidor en el Mundial, el italiano Francesco Bagnaia (Ducati), saldrá cuarto desde la segunda línea de la parrilla.

AFP/FútbolUy