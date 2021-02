Fútbol Internacional

Morro García: “Nos sacudió a todos y no voy a entender lo que pasó”, dijo DT de Godoy Cruz

"Me quedé con esa sensación de haber podido hacer algo más, aunque ya sucedió”, dijo Sebastián Méndez. “El dolor no va a cesar”, añadió.

El fallecimiento de Santiago García aún causa mucho dolor en los actores del fútbol uruguayo y argentino. En esta oportunidad el que habló del tema fue el director técnico de Godoy Cruz, Sebastián Méndez.

El "Gallego" dio una entrevista para ESPN y contó cómo le impactó la muerte de uno de sus futbolistas: "Nos sacudió a todos. Yo tenía una relación muy linda con él. Me gusta relacionarme con los jugadores que dirijo. No voy a entender lo que pasó".

Méndez formó parte del cuerpo técnico de Diego Armando Maradona en Gimnasia Esgrima La Plata. Tras el fallecimiento del "10", Méndez se fue del "Lobo" y asumió, por segunda oportunidad, en el "Tomba".

Ni bien llegó al conjunto de Mendoza mantuvo un dialogo con el delantero uruguayo: "Tuvimos una hora de charla cuando llegamos, era el ‘Morro' de siempre, nadie podía jamás entender ese desenlace".

"Me quedé con esa sensación de haber podido hacer algo más, aunque ya sucedió. Con toda la honestidad del mundo hablé siempre, pero las cosas surgieron igual. El dolor no va a cesar y hay que convivir con eso", expresó Méndez, que lo dirigió al "Morro" en 27 juegos, donde marcó 11 goles.

El "Gallego" destacó la importancia de la salud mental en uno de los momentos más complicados en la vida del futbolista: el retiro. "Yo extrañaba mucho el vestuario, no era una cuestión de ego o de fama. Extrañaba tomar unos mates con los utileros y entrenar en el día a día. Cuando te falta te sentís incompleto. Me costó muchísimo cuando me retiré".

"Necesitaba ayuda porque estaba muy triste y tuve la suerte que me convocaron para dirigir rápido, no pasa muy a menudo. La terapia te hace ver las cosas de otra manera", concluyó el director técnico de Godoy Cruz.

