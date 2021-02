Morquio volvió a pedir trabajo en Twitter y dio una advertencia: “No quiero hacer cagada”

Fútbol uruguayo

“Uno pide ayuda cómo puede. Después si pasa algo no sean cínicos de decir había que ‘ayudarle cuando ya no esté’”, dijo Sebastián Morquio.

Alrededor de un mes se dio a conocer el mal momento que vive el exfutbolista uruguayo Sebastián Morquio, quien a través de su cuenta de Twitter pidió trabajo y contó que estuvo preso.

Morquio volvió a usar esa red social para pedir ayuda para conseguir una oportunidad y, además, lanzó una advertencia en la noche del jueves 25 de febrero: "Hola cómo están vuelvo a pedir trabajo por acá. Necesito trabajar y ya. Si es fútbol mucho mejor, si no lo que sea. Pido ayuda no quiero hacer cagada y que mi familia sufra".

Hola cómo están vuelvo a pedir trabajo por acá . Necesito trabajar y ya . Si es Fútbol mucho mejor si no lo que sea . Pido ayuda no quiero hacer cagada y mi familia sufra — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Patota manifestó la necesidad que pasa: "Necesito trabajar ya. Disculpas por mis molestias, pero esa es la verdad. Mi necesidad es urgente. Gracias". Agregó: "Uno pide ayuda cómo puede. Después si pasa algo no sean cínicos de decir había que ‘ayudarle cuando ya no esté'".

Necesito trabajar ya disculpas por mis molestias pero esa es l verdad. Mi necesidad es urgente. Gracias — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Uno pide ayuda cómo puede . Después si pasa algo no sean sínicos de decir había que ayudarle cuando ya no esté !!!! — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

Varios usurarios le preguntaron por esa frase de "no quiero hacer cagada". Morquio les contestó: "Salir a robar y no quiero que la desesperación me lleve a eso. Por eso pido otra vez trabajo".

Salir a robar y no quiero la desesperación te lleva a eso . Por eso pido otra vez trabajo — Sebastian Morquio (@SMorquio02) February 26, 2021

El domingo 24 de enero se dio a conocer la dura situación del exfutbolista cuando pidió trabajo y comentó que estuvo 30 días presos tras ser denunciado porque su perro arañó a su madre.

"No importa quién me denunció. Lo único que quiero es salir adelante por mi familia. Creo en Dios y él les da a sus mejores guerreros sus peores guerras. Necesito trabajo porque mi mamá está haciendo diálisis y tengo la mantención de mi hijo", contó el lunes 25 de enero en una entrevista con TyC Sports.

También explicó que una persona le debe 40 mil dólares: "No voy a dar el nombre, pero sin plata me vi en la necesidad de pedir trabajo. No tenía idea la repercusión que iba a tener. Como hice tantas cosas incorrectas en mi vida, pienso que es de hombre pedir trabajo y ser sincero, sin darme cuenta de lo que podía llegar a pasar".

Morquio, de 45 años, comenzó su carrera en Nacional. Luego pasó a Huracán de Parque Patricios, Uralan Elista de Rusia, Alianza Lima de Perú, El Porvenir de Argentina, Universidad Católica de Ecuador, Aldosivi de Argentina, Progreso, San Martín de Mendoza de Argentina, Curicó Unido de Chile, Deportivo Español y Deportivo Maipú de Argentina.

