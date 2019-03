Mineiro: "Nacional fue efectivo, tuvo una chance y concretó", dijo su DT, Levir Culpi

Fútbol Internacional

"Pensé en otras opciones. Consideré que no tenía que entrar y por eso no jugó", dijo el entrenador ante la consulta sobre David Terans

El entrenador de Atlético Mineiro, Levir Culpi, aseguró que la derrota ante Nacional en el Parque Central por la segunda fecha de la Libertadores fue "injusta" y que su equipo: "tuvo más y mejores chances que no pudieron concretar".

Culpi a la hora de analizar el cotejo mencionó: "tuvimos buenos momentos en el juego y estuvimos más cerca del gol que Nacional" analizó para profundizar: "ellos fueron muy efectivo, tuvieron una chance y anotaron un gol".

"No tengo quejas de la entrega de mi equipo, corrieron, trataron de jugar, pero debemos mejorar a la hora de estar al frente del arco contrario y concretar las opciones que tengamos", explicó.

Sobre la tabla de posiciones que lo ve último y a seis unidades de los tricolores en dos juegos reflexionó: "hoy el momento es malo, pero al final puede ser bueno. La oportunidad de llegar a octavos está intacta, ahora hay que unirse y defender las posibilidades del Mineiro hasta el final".

Por último fue consultado sobre las causas por la cual el uruguayo David Terans no vio acción y aseguró: "pensé otras opciones. Consideré que no tenía que entrar y por eso no jugó".

