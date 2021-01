Milán armó una dupla que ilusiona: fichó a Mandzukic para compartir ataque con Ibrahimovic

El AC Milan oficializó este martes la llegada del delantero croata Mario Mandzukic, de 34 años, que se comprometió con los Rossoneri hasta final de temporada con una opción para la próxima.

