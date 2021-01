Miguel Jacquet: "Por cosas de la vida no pude tener la continuidad deseada en Nacional"

Fútbol Internacional

El zaguero paraguayo Miguel Jacquet, que quedó libre de Nacional a final de año, aseguró que "por cosas de la vida" no se dio "la continuidad que hubiera deseado" en el club.

Jacquet, entrevistado en Tigo Sports, habló de su pasaje por los tricolores e hizo una "autocrítica" de su labor: "estuve un año y en en lo futbolístico no me fue como esperaba, no tuve la continuidad deseada, jugué pocos partidos, pero me sirvió como experiencia".

"Por decisión técnica no me tocó jugar mucho", dijo el guaraní sobre las causas de sus pocos minutos en el equipo pero resaltó: "siempre entrené y di lo máximo".

"El club tiene la política de hacer jugar a los juveniles, por eso todos los contratos que vencieron el 31 de diciembre del 2020 no fueron renovados y ahí llegó mi desvinculación", explicó más tarde.

El zaguero de 25 años contó que esta fue su segunda salida al exterior después de su pasaje por Godoy Cruz de Argentina, donde sus buenas actuaciones le permitieron arribar al tricolor: "allí, por cosas de la vida no se dio y no pude tener la continuidad que todo jugador quiere".

