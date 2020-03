Miguel Britos: de la Premier League a la Liga Fernandina pese al interés de Nacional

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Miguel Britos pasó de la Premier League a la Liga Mayor Fernandina sin escalas. A sus 34 años, y tras haber tenido poca participación en la última temporada en el Watford inglés, se enroló con el Kennedy, un equipo casi familiar donde seguirá moviéndose pero ya sin tomarlo como un trabajo. Fueron siete temporadas en Italia y cuatro en Inglaterra después de haberse ido de Wanderers.

“Kennedy es un equipo de la Liga Mayor de Maldonado que ascendió el año pasado. Juegan un montón de amigos de la infancia con los que hicimos las inferiores juntos en Deportivo Maldonado. El presidente es amigo mío y los padres de algunos amigos son dirigentes. Es un equipo de barrio relativamente joven, de poco más de 50 años, y por primera vez subió. Me convencieron para jugar todos juntos”, contó al programa Último al Arco, de Sport 890.

“El campeonato arrancaría a fines de mayo. Habíamos empezado a entrenar pero con esto del coronavirus paramos todo”, narró el zurdo defensor que defendió al Bologna, Napoli y Watford en el fútbol europeo, y explicó que dejó de jugar porque en la campaña 2019/20 no le fue del todo bien en el único club al que defendió en la Premier League.

“No lo estaba disfrutando y me retiré”

“El último año en el Watford no me fue bien en lo personal. Jugué muy pocos partidos y tuve una seguidilla de lesiones que me dejaron un poco al margen. Después me puse al ritmo pero el técnico no me dio las chances que creo que merecía. No me sentí bien y en un período, por culpa de las lesiones, no tenía ganas de ir a entrenar, cosa que nunca me había pasado. Fue la gota que hizo rebasar el vaso”, dijo sobre su decisión de retirarse a nivel profesional.

“No lo estaba disfrutando y volví a Uruguay para ver qué hacía; si seguía jugando o si me quedaba tranquilo. Llegué a Uruguay y después de un año difícil quería disfrutar de mi familia y mis padres. No quería seguir atado a entrenamientos, concentraciones y viajes. Me llamaron de todos lados e inclusive el Deportivo Maldonado, que fue el único que me hizo dudar para volver a jugar, pero para estar comprometido con un club quería estar al 100% con mi cabeza y no lo estaba. Por lo que decidí retirarme”, argumentó.

Entre los llamados “de todos lados” estuvieron los de los dos clubes más populares de Uruguay, aunque uno de ellos se rindió tiempo atrás. “Hace ya dos años que me vienen escribiendo en casi todos los períodos de pases, pero yo ya le había dejado claro a Peñarol que no iba a jugar ahí porque le prometí a mi hermana que no lo haría. Toda mi familia es de Nacional y mi hermana es muy fanática y socia”, reveló.

Nacional lo buscó pero “no estaba al 100%”

“Capaz que por eso, en los últimos tiempos el que más me buscó fue Nacional. Me llamó cuando estaba el Cacique Medina y después Iván Alonso en junio. Incluso después de seis meses parado me llamó Gustavo Munúa en diciembre, pero no quería hacerle perder el tiempo y le aclaré que ya había tomado la decisión”, señaló, y valoró que su familia “respetó la decisión”, que “no fue repentina, sino algo que venía analizando”.

“Si bien me hubiera gustado jugar en Nacional, yo me conozco y sé que si no estoy metido al 100% no rindo. Tuve una buena carrera y lo que me hizo triunfar fue el trabajo, el sacrificio, mi cuidado personal y mi cabeza, no mis condiciones. Si es por condiciones, soy un jugador normal. Y si no estoy 100% de cabeza, no rindo como el club espera. Para tal vez pasar mal, al no estar metido 100% preferí retirarme y aquí estoy para jugar algo diferente y con amigos. Si bien competiremos, es algo para divertirse y sin la responsabilidad de un trabajo”, expresó.

“También saben los que me conocen que el fútbol no es mi gran pasión. Si bien me gusta, es un trabajo. Mi pasión es la pesca. Le dediqué muchos años al fútbol y estuve en el exterior, pero extrañaba la familia. También por eso fue la decisión de no ir a jugar a un equipo grande, donde la gente te empieza a conocer un poco más. Ya viví eso del fanatismo de la gente en el Napoli y preferí pasar desapercibido”, contó.

Los años en el Napoli fueron los mejores de su carrera y recuerda haber “quedado bastante caliente” por no ser citado a la selección uruguaya. “Yo estaba jugando y había zagueros lesionados y suspendidos en la selección, pero Tabárez decidió citar a juveniles. Fue una lástima, porque creo que si me hubiera conocido me daba la oportunidad y una mano podría haberle dado. No sé por qué no me citó. Seguramente no le gustaba como futbolista. Otro motivo no le encuentro”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy