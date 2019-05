México: Las “condiciones innegociables” de Maradona para renovar con Dorados

Fútbol Internacional

El ex futbolista argentino está dialogando con los directivos de su club para la extensión de su vínculo y está firme con las exigencias.

“Si Jorgito (Hank, presidente del club) me dice que con algo no llega, me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo”, dijo Diego Armando Maradona a Univisión al ser consultado por su futuro y la posible renovación del contrato con Dorados de Sinaloa, club que lo presentó como nuevo entrenador el pasado 10 de setiembre.

Desde su llegada, el ex futbolista argentino cosechó 18 triunfos, ocho derrotas y 10 empates oficiales, habiendo llegado a las finales del Apertura y el Clausura pero sin éxito. En ambos torneos cortos cayó en la definición con San Luis de Potosí, que se adjudicó el único ascenso que otorga la Liga de Ascenso a la Liga MX.

Sus condiciones para seguir son “innegociables”, según dijo. “Yo les pido un proyecto de dos años con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos”, explicó.

Maradona no pudo elegir sus refuerzos en el mercado de pases de enero, dado que estuvo en Buenos Aires internado por una hernia abdominal. En ese entonces fueron los directivos quienes gestionaron las altas y las bajas del plantel.