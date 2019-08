Fútbol Internacional

México: "No me pasa por la cabeza ser el goleador del torneo", dijo Brian Lozano

Brian Lozano, héroe de la victoria del Santos Laguna el pasado sábado (1-2 sobre Atlas) y que va de líder anotador del Apertura del fútbol mexicano, no se visualiza en la pelea por el título de mejor goleador porque no le importa eso.



"No me pasa por la cabeza, es bueno sumar goles pero lo importante es el equipo; no sé si esta será mi mejor temporada, en todo caso ha sido consecuencia del trabajo de mis compañeros", señaló a los medios Lozano.



En el minuto 17 del duelo ante el Atlas, Lozano robó un balón, lo acomodó con su cabeza y remató de zurda para marcar el 0-1. Reapareció en el 86 cuando aceptó un servicio del chileno Diego Valdés y le dio la victoria a su equipo al convertir de zurda luego de varios rebotes en el área.



Con esas dianas se convirtió en el primer artillero con cuatro anotaciones en el Apertura, sin embargo lo que celebró fue que gracias a los goles su equipo mantuvo la actuación perfecta y lidera el Apertura.



Lozano llegó a México a finales del 2015 para jugar en el América y después de un breve tiempo en el equipo, firmó con Nacional de donde lo trajo el Santos hace dos años.



Con buen toque de pelota, habilidad para surtir de balones a los delanteros y capacidad para convertir, Lozano se ganó el puesto de titular y hoy es una de las figuras claves del equipo al que ha ayudado con cuatro goles y con capacidad de sacrificio para acoplarse al goleador argentino Julio Furch.

En base a EFE