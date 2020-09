Fútbol Internacional

México: "No creo que me pueda comparar con bestias como Cavani o Suárez", dijo Viñas



El uruguayo Federico Viñas, delantero del América, aseguró que en este momento es muy prematuro que lo comparen con sus compatriotas Edison Cavani, ex del PSG, o Luis Suárez del Barcelona.

"Me falta mucho camino por recorrer, no creo que me pueda comparar hoy con bestias como Cavani o Suárez, que hicieron muchísimo en el fútbol, con muchos títulos", reconoció el delantero.

Viñas, de 22 años y procedente de Juventud de Las Piedras, en el Apertura 2019 pasó al América de México, donde ha jugado 17 partidos en tres torneos y ha marcado ocho goles.

Aunque su sueño es ser llamado a la selección mayor que conduce Tabárez, aseguró que apenas está en camino de madurar para conseguirlo.

"En la actualidad hay grandes jugadores en la selección y debo prepararme para cuando me toque esa oportunidad. Creo que cuando a ellos les toque partir estaremos preparados para el momento que nos toque vestir la camiseta de la mayor", advirtió.

Recordó que hace un año llegó al fútbol mexicano, un paso que dijo fue trascendental en su vida. "Hace un año que llegué a México y este paso en mi carrera me cambió la vida, hoy soy más conocido en mi país, y ese es el resultado del trabajo que estoy haciendo para crecer, aunque hay que mantener los pies sobre la tierra", reconoció.

El uruguayo también habló de la presión que representa jugar en las Águilas del América, donde las críticas aparecen a pesar que ocupan el cuarto lugar con 13 puntos, a tres del líder que es Cruz Azul.

"Acá si pierdes un partido o dos piden la renuncia del entrenador, eso es consecuencia del club en el que estás; es el más grande de México, hay mucha presión, la afición exige ganar todos los partidos, ir por el campeonato, no hay margen de error", explicó.

Viñas afirmó que se ha sentido bien en la delantera al lado del artillero mexicano Henry Martín. "Me siento cómodo con Henry porque ambos jugamos bien de espaldas, compartimos el esfuerzo, cubrimos bien el balón y tratamos de mejorar día con día par llevar más peligro a las porterías rivales", concluyó.

