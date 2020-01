México: "Nicolás Acevedo no está dentro de las opciones", dijo el DT de América

Fútbol Internacional

El entrenador del América de México, Miguel Herrera aseguró que el concurso del uruguayo de Liverpool, Nicolás Acevedo "no está ni entre las tres primeras opciones" que maneja el club para reforzarse en zona de volantes.

Luego de la confirmación de la llegada de Sebastián Cáceres al equipo, el nombre de Acevedo comenzó a rondar los medios mexicanos con intensidad como otro de los jugadores que buscaría el equipo azteca.

Pero el "Piojo" Herrera en conferencia de prensa, salió al cruce de cualquier versión: "no es la opción uno y no sé de dónde sacaron que sí lo era. Sí es un jugador interesante pero no es nuestra primera opción en este momento, no está ni dentro de las tres primeras que tenemos para el puesto".

Igualmente, tampoco descartó que en caso de que no se concreten algunos nombres que manejan, la posibilidad pueda barajarse: "Hemos tocado un par de puertas, nos dijeron que no: Tampoco descartamos tocar su puerta si es que se caen otras alternativas, pero en este momento no. Esa es la realidad", aseguró.

Y para finalizar el entrenador no dudó en decir y aclarar: "los nombres que han dado los medios no están ni están cerca".