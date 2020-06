México: “Cuando estuve en el América no disfruté del fútbol”, manifestó Richard Núñez

Fútbol Internacional

"En América tenía mil millones de críticas, pero nunca estuve a gusto, no me sentía parte del plantel”, explicó el exfutbolista uruguayo.

Richard Núñez tuvo un pasaje extenso en el fútbol mexicano. Jugó en tres clubes, donde tuvo un gran pasaje por Cruz Azul. Sin embargo, en uno de esos equipos no la pasó para nada bien y fue en el América en 2008.

El mediapunta dejó la "Maquina Cementera", donde era muy querido por la hinchada, para fichar con uno de sus acérrimos rivales como es el América. Núñez contó, en una entrevista a Fox Sports, cómo se dio este pase.

"En ese momento iba a haber un recambio en Cruz Azul, tuve que mirar opciones, de hecho, no tenía la posibilidad del América. Pero me habló el Ruso (Daniel) Brailovsky y me dijo que me quería", explicó el exfutbolista de Peñarol.

En las "Águilas" jugó un total de 26 partidos y tan solo convirtió dos goles. No dudó en remarcar que no fue una buena resolución pasar a ese club: "Hoy sé que tomé una decisión apurada y errada. Porque en América no disfruté del futbol".

Núñez aseveró que no rindió en América lo que todos esperaban y que nunca se sintió cómodo en ese club.

"En América tenía mil millones de críticas, pero nunca estuve a gusto, no me sentía parte del plantel. Soy consciente que nunca rendí lo que ese equipo esperaba de mí, lo asumo, pero nunca la pasé bien", concluyó.

