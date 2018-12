Messi respondió a la invitación de Cristiano Ronaldo: “No necesito ningún cambio”

Fútbol Internacional

“Esa época que vivimos juntos estando en la misma Liga e intentando ganar cada uno con su equipo fue muy linda. Cristiano fue un gran jugador para la Liga y el Madrid y esos duelos eran muy bonitos, pero yo miro por lo de siempre, que es mi equipo y conseguir cosas aquí, esté él o no”, dijo Lionel Messi en una extensa entrevista al diario Marca.

“Era una rivalidad muy sana en la que los dos queríamos superarnos día a día para dar lo mejor cada uno a lo suyo. Y creo que también estuvo bueno para el espectador”, agregó el crack rosarino, quien descartó continuar esa rivalidad en el fútbol italiano, rechazando así la invitación del atacante portugués para llegar a la Serie A.

“No necesito ningún cambio. Estoy en el mejor equipo del mundo. Mis retos se renuevan año a año. No necesito cambiar de equipo o de Liga para fijarme nuevos objetivos. Estoy en mi casa, en el mejor club del mundo y no tengo necesidad de cambiar”, argumentó Messi, quien no ocultó su deseo de volver a ser dirigido por el entrenador junto al que más títulos cosechó.

“Aunque es difícil, me gustaría volver a trabajar con Guardiola. Es uno de los mejores entrenadores del mundo. Por eso me gustaría, pero ya te digo que lo veo complicado”, expresó Messi, quien habló del 4-3-3 actual que utiliza el entrenador Ernesto Valverde, a diferencia del 4-4-2 de la pasada temporada.

“Este año hemos vuelto a jugar un 4-3-3. La pasada campaña formábamos dos líneas de cuatro y dejábamos muy pocos espacios al juntar mucho esas dos líneas. Y era más difícil hacernos goles. Ahora con el 4-3-3 tenemos más posesión, mejor juego, pero quedamos más desarmados a la hora de retroceder”, analizó.

“En las contras, los rivales por ahí nos encuentran los huecos que el año pasado no dejábamos. Pero nosotros nos sentimos cómodos con la pelota, defendiéndonos con el balón y presionando hacia adelante. Es lo que hicimos siempre. En los últimos partidos hemos experimentado una mejora en el plano defensivo y ojalá sigamos creciendo en esta faceta”, agregó.

Consultado por el Balón de Oro y su quinto lugar en el ranking final que publicó la revista France Football, admitió que “sabía que esta temporada no tenía posibilidad de ganarlo”. “Si te soy sincero, no le doy importancia aunque es un premio muy relevante”, sostuvo. “Escuchaba los nombres que se barajaban y sabía que no iba a estar ahí. A partir de aquí, no me puse a esperar si era tercero, cuarto o quinto. En este sentido no me sorprendió porque no me esperaba nada”, añadió.