Messi eligió el partido más difícil del Mundial y admitió que no le gustó el “andá pa’llá”

“Desde ese día cambió todo para mí y fue impresionante”, fueron las primeras palabras de Lionel Messi sobre la final de la Copa del Mundo en una extensa entrevista con Perros de la calle de Urbana Play 104.3, la primera que concedió tras coronarse en Catar 2022 con la selección argentina. Habló mucho de los festejos, de lo que sintió y de la cara de felicidad que vio en la gente.

No fue la primera final que disputó, pero la palpitó de forma distinta a las anteriores. “Con Anto seguimos con lo que veníamos durante todo el Mundial: Hablábamos antes de ir a dormir pero sin tocar el partido ni nada especial. Hicimos la rutina de los dos o tres días antes, pero estaba muy tranquilo y dormí muy bien”, señaló.

“Durante todo el Mundial estuve muy relajado y sentía que estábamos bien. Estábamos haciendo todo para que se diera y teníamos una tranquilidad muy grande”, agregó antes de agregar a lo que se refirió con el “ya está” que exclamó cuando abrazó a su esposa en el campo de juego.

“Por las cosas injustas que se dijeron de mi persona, que sobrepasaron lo futbolístico. Eso era lo que me molestaba y me dolía. Ganar la Copa América y el Mundial fue cerrar el ciclo. Ya está”, explicó al respecto, destilando alivio y asegurando que no volvió a ver el partido con Francia.

“Es muy difícil de explicar lo que se siente en ese momento, pero un poco es eso: ‘Ya está, se me dio. Conseguí todo con la selección, como en mi carrera en el Barcelona y en lo individual’. Era cerrar mi carrera de manera única. Cuando empecé no pensé que se me fuera a dar todo esto”, comentó.

“El partido más difícil de jugar fue contra México”

Sobre el Mundial en sí, opinó que Argentina “en general siempre fue superior a los rivales” porque “siempre sabía qué hacer en cada partido” y había “confianza en la idea” de juego que plasmó el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, quien “no se equivocó en ninguno de los siete partidos”.

“Siempre se preparaba los partidos con la idea nuestra y había algún pequeño detalle que hacía que el partido fuera diferente y lo pudiéramos manejar a favor”, comentó, y valoró la “sabiduría” y el “manejo de grupo” de un equipo de trabajo integrado por “jugadores que tenían la experiencia de haber jugado mundiales”, por lo que “en cada momento sabían qué hacer o decir”.

Reconoció que tras la derrota con Arabia Saudita “fue el momento más difícil” del Mundial. “El partido más difícil que tuvimos que jugar fue contra México, por todo lo que nos jugábamos. Había que ganar sí o sí y eso a veces te hace jugar diferente. Más allá del resultado, fue en el que peor jugamos”, admitió.

“Si no teníamos el grupo que tenemos, hubiera sido muy difícil superarlo”, sostuvo, y luego dijo que “presentía que Dios tenía esto guardado” para él. “Y no había mejor momento que este, así como no había mejor momento para la Copa América por cómo, cuándo y dónde se dio”, recordó.

El beso a la Copa del Mundo y el “andá pa’llá”

Respecto al beso al trofeo antes de que se lo entregaran, fue claro: “No podía no hacer lo que hice porque la copa me llamaba. Me decía ‘vení, agarrame que ahora me podés tocar’. La vi ahí que brillaba y sobresalía en ese estadio hermoso y no lo pensé. La fui a besar porque pasé por al lado”.

Ese beso, sin embargo, no borra el dolor de la derrota ante Alemania en Brasil 2014, una espina que “siempre va a estar ahí”, pese a que este Catar 2022 “es un consuelo muy grande”. “Conseguirla después de haberle pasado tan cerquita antes no hace que lo de 2014 se borre, pero queda a un costado”, reconoció.

Además de ese beso a la copa, otros episodios memorables que lo tuvieron como protagonista se dieron en el duelo de cuartos de final ante Países Bajos. Primero las manos al oído dedicando su gol a Louis van Gaal, y luego el “andá pa’llá, bobo” que le dedicó a Wout Weghorst, el futbolista neerlandés que fue a saludarlo en la zona mixta mientras brindaba una entrevista.

“Salió en el momento. Sabía todo lo que se había comentado antes del partido e incluso algunos de mis compañeros me decían, a propósito, lo que declaró Van Gaal. Cuando termina todo eso, no me gusta lo que hice ni el ‘andá pa´llá’ porque no me gusta dejar esa imagen, pero son momentos de mucha tensión y nerviosismo. Pasa todo muy rápido, no te da para pensar y uno reacciona como reacciona”, argumentó.

El millón de chats en Instagram y el mensaje al Messi de 16 años

Reveló que empezó a contestar los mensajes de WhatsApp de familiares y amigos más cercanos, pero terminó de hacerlo dos días después. “En Instagram tenía un millón de mensajes y se me bloqueó por la cantidad de chats que tenía. Terminé borrando mensajes que no llegué a ver”, lamentó.

Reconoció que “ni siquiera había pensado” en llegar a ser la foto con más likes de Instagram, esa en la que aparece levantando la Copa del Mundo, y dijo que le hubiese gustado que se la entregara Diego Maradona. “Y sino, que viera todo eso, con lo que él amaba a la selección y deseaba que pasaran esas cosas”, añadió.

Maradona estuvo presente en las canciones de aliento, como la que se popularizó durante el Mundial. “Yo había dicho antes que me gustaba mucho esa canción y todavía no se había hecho tan viral. Poco a poco la gente la fue cantando más, se hizo sentir y en el Mundial estaba todo el mundo con ese canto, incluso los que no saben español. Es una letra que contagia y estábamos todos cantándola”, reconoció.

Por último, le dejó un mensaje al Lionel Messi de los 16 años, cuando ni siquiera soñaba con lo que le pasó. “Le diría que le espera algo extraordinario que no se lo podría imaginar. Que va a tener un camino muy hermoso en su profesión con momentos duros que va a tener que superar, pero que nunca renuncie a sus sueños porque al final tendrá su recompensa más deseada y un final feliz”, concluyó.

