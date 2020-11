Fútbol Internacional

Menotti: "Estoy destruido, no lo puedo creer", dijo sobre el fallecimiento de Maradona

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El ex entrenador de la selección argentina campeona del mundo en 1978, César Luis Menotti, aseguró que "está hecho mierda", por el fallecimiento de Diego Maradona, al que conoció desde sus inicios y acompañó en gran parte de su carrera.

"Estoy con mucho dolor, no tengo muchas cosas que decir, lamentablemente no hay ninguna opinión que sirva ante esto. La verdad que no tengo cabeza, estoy destruido", comentó el entrenador en TyC Sports.

"He estado en todos los lugares, en todo lo grave que le pasó. Como futbolista desde los 15-16 años hasta mi estadía en Barcelona, que él se fue a Napoli y yo a Buenos Aires. Conozco a su familia, conocí a sus viejos, he estado en su casa y no lo puedo creer", dijo con la voz entrecortada.

"Cuando dieron la noticia pensé que estaban exagerando diciendo cosas que no se confirman. Es terrible, lamentable lo que pasó", comentó.

"Con todo lo que ha superado, estaba más cuidado, es una sorpresa trágica. Estoy hecho mierda, no tengo más ganas de hablar, te pido disculpas", mencionó.

"Nunca perdonaré a la FIFA por suspender a Diego por dos años. A ver si a Troilo, le quitaban el bandoneón por su consumo", finalizó.

Menotti convocó a Maradona a la selección en 1977; lo dejó afuera del Mundial 1978 por ser demasiado joven y con él se consagró campeón mundial juvenil en Japón 1979

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy