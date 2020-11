Fútbol Internacional

Medina y su cruce con Kudelka: “Sos bobo. Me dijeron que eras bobo, pero no tanto”

Talleres igualó 1-1 en su visita a Newell’s Old Boys este lunes y quedó primero en el grupo 4 de la Liga Profesional del fútbol argentino con ocho puntos, dos más que Boca Juniors y cuatro más que su rival de turno y Lanús. El sábado visitará al elenco granate y en la última etapa recibirá al xeneize.

Pero más allá del empate, hubo una situación de la que se habló más que de los goles del ex Peñarol Maximiliano Rodríguez a los 4’ y de Tomás Pochettino a los 71’, o que de la expulsión de Juan Ignacio Méndez en el cierre del primer tiempo en el conjunto cordobés.

Frank Kudelka, entrenador de Newell’s Old Boys, se acercó a Alexander Medina, su par de Talleres, para reclamarle por haber ordenado no devolver la pelota en un par de situaciones, pero no lo hizo directamente. “Este es un maleducado”, le dijo a Javier Gandolfi, defensor del cuadro visitante, por lo que rápidamente se transformó en diálogo y subió la temperatura.

“¿Yo te falto el respeto? Andá para allá”, replicó el uruguayo, recibiendo como respuesta un “a mí no me vengas a prepotear, estúpido” de parte de Kudelka, su antecesor en el cargo en el cuadro tallarín. “Sos bobo. Me dijeron que eras bobo, pero no tanto. Mirá que sos pelotudo eh”, espetó Medina.

Un jugador de Newell’s quiso explicarle a Medina la razón del enojo, mientras el director técnico del cuadro leproso seguía intentando darle al salteño clases de ética y moral desde atrás de sus dirigidos. “Tenés mi teléfono, llamame. Nos vamos a tomar un café o lo que quieres”, concluyó el ex Nacional, a quien sus futbolistas calmaron explicándole que “es la impotencia” el motivo de la molestia de sus oponentes.

Al otro día, Kudelka reconoció en diálogo con ESPN que “no fue un buen gesto perder el estado de tranquilidad por provocaciones e improperios”. “No corresponde en ningún tipo de situación. No fue un buen ejemplo de mi parte y lo debo asumir. No es común verme de esa manera”, reconoció, y se refirió a “los mandamientos” de Medina, algo que el propio Cacique desmintió en su momento.

