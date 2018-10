Mayweather aceptó el reto del ruso Khabib y especulan con combate para 2019

Más deportes

Tras su victoria sobre Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov estiró su invicto a 27 combates y redobló la apuesta desafiando a pelear a Floyd Mayweather, el boxeador estadounidense que el 26 de agosto de 2017 cerró su carrera con un récord de 50-0 al vencer por nocaut técnico en el décimo round a McGregor en Las Vegas.

“Somos dos tipos que nunca perdemos. En la selva hay un solo rey”, disparó el luchador ruso de artes marciales mixtas, y aseguró que puede ganarle al pugilista que en febrero de 2019 cumplirá 42 años. “Por supuesto yo soy el rey porque él no logró derribar a McGregor, y yo lo hice fácilmente”, añadió.

Si bien Nurmagomedov no aclaró si el combate sería en un ring de boxeo o en una jaula de MMA, Mayweather recogió el guante y aceptó la invitación, lo que hace pensar en un cuadrilátero. El boxeador no aceptó ir a la jaula con McGregor y no se expondrá a su edad a pelear en una disciplina que no domina.

“CBS, Showtime y MGM Grand, preparen la chequera”, escribió Mayweather en sus redes sociales, e invitó a sus seguidores a visitar el perfil de su mano derecha, Leonard Ellerbe, para ver el video de Nurmagomedov desfiándolo. Medios estadounidenses ya especulan con un combate para principios de 2019.