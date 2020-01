Maximiliano Pereira: "Tuve la chance firme de ir a Peñarol pero por desajustes no se dio"

Fútbol Internacional

En junio del 2019 el lateral Maximiliano Pereira dejó el Porto, club donde estuvo por varios años y tuvo la chance de recalar en Peñarol, algo que contó: "no se dio por desajustes".

Luego de seis meses sin club, pero aún con ganas de seguir jugando a sus 35 años, el Mono contó porque no se dio la posibilidad de vestirse de amarillo y negro.

"Después de terminar el contrato Porto fui casi tres meses a Uruguay", contó el ex jugador de la selección uruguaya al medio portugués "Mais Futebol" y amplió: "Estaba en mi país disfrutando de la familia, pero también entrenando y decidiendo dónde jugar después. A fines de agosto regresé a Portugal porque la escuela de mis hijos estaba comenzando. Tuve la posibilidad de fichar por Peñarol y esa fue la oferta más fuerte de ese período. Hubo algunos desajustes y no fui".

Y contó que además tuvo un ofrecimiento de Rio Ave pero que no se concretó: "No me decidí. Estaba esperando un poco lo que estaba pasando con Peñarol y posponiendo la respuesta. Las posibilidades también llegaron para ir a Arabia y Qatar, pero no cosas muy concretas".

"Entreno todos los días, pero todavía no tengo una oferta oficial concreta", dijo sobre su futuro y mencionó: "mi carrera no terminó aún, estoy loco por jugar. Prefiero quedarme aquí en Portugal, porque mi vida está aquí; la escuela de mis hijos, sus amigos, mi esposa, estamos muy bien. Cuando vamos a Uruguay, estamos allí durante dos semanas y mis hijos comienzan a decir que quieren regresar a Portugal. Hemos estado aquí por más de 12 años, la conexión es muy fuerte".