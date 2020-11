Maximiliano Falcón: “Creo que jugar en Uruguay es mucho más difícil que hacerlo en Chile”

Fútbol Internacional

Tras consagrarse campeón del Torneo Apertura con Rentistas, el nombre de Maximiliano Falcón estuvo en la carpeta de varios equipos. Peñarol se llegó a interesar por los servicios del zaguero que fue una de las grandes figuras del "Bicho Colorado".

Al final cerró su llegada a uno de los grandes del fútbol chileno: Colo Colo. A los pocos partidos demostró toda su categoría y hoy es una de las grandes figuras del "Cacique" que busca mejorar su posición en el campeonato doméstico.

Falcón, en el programa Pelota al pie, comparó al fútbol uruguayo con el chileno: "Creo que jugar en Uruguay es mucho más difícil. Por eso salir, a veces, es más complicado pero una vez que salís yo creo que el uruguayo está preparado para jugar en cualquier fútbol".

"El fútbol chileno es mucho más técnico, mucho más táctico, todos son buenos técnicamente y corren muchísimo. Pienso que el fútbol uruguayo a veces se gana con un poco más de garra, corriendo más, a huevo", opinó. como se dice,

"Pero acá si no estás bien entrenado y no cuidas la pelota cuando la tenés, vas a correr detrás todo el partido y creo que en el minuto 60 o 70 te morís físicamente. Ahí es cuando el rival te gana", explicó.

Por último, aseguró que su pasaje por el fútbol chileno le puede servir para su crecimiento como profesional: "Es un nuevo fútbol que a mí me gusta porque he aprendido, antes yo era muchísimo más rustico que ahora, con el paso del tiempo, he podido mejorar y acá esto me va a hacer muy bien para seguir mejorando personalmente".

