Maximiliano Arias: “Jamás fui profesional. Siempre me gustaron los asados y salir de gira”

Maximiliano Arias habló con el programa Último al Arco, en la Sport890 AM, sobre cómo ha sido su accionar a lo largo de su carrera como futbolista: "Jamás en mi vida fui un jugador profesional. Siempre me gustaron los asados y salir de gira con amigos y eso no era compatible para ser un futbolista profesional".

"Godzilla" salió de Peñarol. Pero su último club fue en 2017 cuando defendió la camiseta de River Plate. Sin embargo, él aseguró que se retiró "en 2013 (tenía 24 años) porque a mi viejo le saltó el cáncer. Pero luego de eso pasé por Sudamérica, Liverpool, River aunque eso fue más amateur".

"Los planteles que me tocaron fueron muy bohemios, pero son cosas que pasan. Estoy agradecido al fútbol y a la gente. Se que tuve una carrera muy corta y pude jugar más aunque no tuve el mérito y tampoco las ganas", explicó.

En la Juve

Arias tuvo la chance de entrenar en la Juventus en el 2003 cuando tenía 15 años. Esto se había logrado gracias a una gestión de Paolo Montero, emblema de ese club y amigo de la familia de "Godzilla".

El defensor contó que no la pasó bien y decidió volver: "Era un niño cuando fui a la Juventus. Estaba en la categoría 88 y, la verdad, me estaba yendo bien porque me querían ascender. Llevaba un año ahí y le dije al entrenador que a mi madre le había dado un ataque en el corazón, obvio que era mentira".

"Estábamos concentrados en la montaña, le toqué la puerta al entrenador de la primera, que era Marcello Lippi, y le dije que me quería ir. Lo primero que hizo fue llamar a Paolo. Él me habló para que me quedara, pero me terminé volviendo y al poco tiempo estaba en la primera de Peñarol. Capaz si me quedaba terminaba jugando ahí o en el Real Madrid", sentenció.

Remarcó que fue un momento duro pasar "de estar con tus amigos en el liceo a estar concentrado. A cualquier persona le gusta salir de noche a tomar algo. Estoy contento con la vida que tengo, la gente me saluda y sigo siendo la misma porquería de siempre".

Peñarol

Arias debutó en primera división en Peñarol. Estuvo en ese club desde el 2004 hasta el 2010 y fue dirigido por varios entrenadores, pero recordó dos en particular: Gregorio Pérez y Mario Saralegui.

Hizo referencia cuando le mintió a Pérez, en 2006, para ir a ver una banda de cumbia villera: "Tocaba Supermercados y le dije a Gregorio que me sentía mal. Me tomaron la fiebre, pero no tenía nada. Al final me mandaron a mi casa y me fui a ver ese grupo".

"Otra anécdota es que, junto a un compañero, veníamos derecho de la noche a entrenar. Gregorio nos sintió el olor. Él se paró en la mitad de la cancha para marcar ciertos movimientos y nos dice que dijéramos unas palabras. Pero no podía hablar porque tenía la voz ronca de todo lo que había tomado. Al final nos dijo que corriéramos una vuelta en la cancha, nos bañemos y fuéramos a nuestras casas. Aunque el fin de semana nos puso de titular y le terminamos ganando 3-1 a River Plate. Gregorio fue como un padre para mí y no lo supe aprovechar", enfatizó.

Arias coincidió en 2008 con Saralegui y en ese año se quedaron con el Torneo Clausura tras vencer en la final a River Plate por 5-3. El exfutbolista rememoró como festejó ese título el plantel con el cuerpo técnico.

"Mario Saralegui salió con el plantel un par de veces. Una de ellas fue cuando salimos campeones y terminamos en Mariachi", expresó. ""No creo que eso le juegue en contra para volver a Peñarol porque es un club que está identificado con los borrachos y los bohemios", añadió.

