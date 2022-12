Maxi Falcón afirmó que fue “real” el interés de Nacional pero que está “contento” en Chile

Fútbol Internacional

“En Uruguay me dediqué a limpiar la cabeza. Leí en muchos lados de una oferta, creo que esta vez fue real”, comentó el defensa.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Maximiliano Falcón, zaguero de Colo Colo y que fue objetivo de Peñarol y de Nacional en este mercado de traspasos, regresó a Chile luego de sus vacaciones y dialogó sobre su futuro con ADN.

“Lo que sé es lo mismo que ustedes [prensa]. Mi representante [Gerardo Arias] no me quiso hablar del tema. En Uruguay me dediqué a limpiar la cabeza. Leí en muchos lados de una oferta, creo que esta vez fue real. Pero estoy contento en Chile y lo mejor que sea para mí y el club, bienvenido sea”, comentó.

“Estoy contento acá, cuando hay buenas intenciones y disposición de las dos partes, no hay mayores inconvenientes”, dijo sobre una posible renovación, y cerró: “Solo hay que ajustar algunos detalles, creo que vamos por buen camino”.

El defensa de 25 años, que fue campeón del Torneo Apertura 2020 con Rentistas, jugó 34 partidos (2.930 minutos) en el 2022 con el Cacique y se consagró campeón de la Supercopa y del torneo local.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy