Mauro Zárate chicaneó a Vélez tras el triunfo de Boca y Chilavert no tardó en responderle

Fútbol Internacional

El delantero xeneize minimizó a su ex club luego de haber sido silbado en el partido de ida y el ex arquero paraguayo se lo reprochó.

Luego del partido de este jueves entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, el delantero Mauro Zárate desató la polémica cuando fue entrevistado en la cancha tras la tanda de penales.

Marcelo Benedetto, periodista de Fox Sports, le consultó al delantero si avanzó de fase el club que merecía pasar a lo que Zárate respondió "pasó el más grande".

Me interesa que hoy en #CronicaAnunciada hablemos de esto: ¿Argentina está así por los Mauro Zarate? ¿Qué les pareció el gesto hacia su ex club?



pic.twitter.com/wO09QaPgqp — Juan Amorín (@juan_amorin) 17 de mayo de 2019

La respuesta del jugador surge como respuesta a los silbidos que recibió en el estadio de Vélez por el partido de ida en el que la hinchada de su ex equipo lo trató de traidor por vestir la camiseta xeneize.

El ex arquero de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, conocido no solo por su trayectoria sino por hacer declaraciones polémicas, no tardó en responderle. "Mauro Zárate, Vélez es grande sin ayuda de los árbitros. Te hubieras golpeado el pecho en la final en Madrid, desagradecido y fracasado", escribió el paraguayo en su cuenta de Twitter.