Mauro Arambarri: "El sueño de cualquier jugador es ir al Mundial y defender a su país"

El volante uruguayo del Getafe, Mauro Arambarri, confesó que sueña con ir al Mundial defendiendo a la celeste y que le gustaría estar en el plantel con Mathías Olivera y Damián Suárez.

Arambarri, entrevistado en la publicación española “Marca”, comenzó hablando del momento actual de los azulones que están con 35 unidades, cinco puntos arriba de zona de descenso y comentó.: “tal y como está LaLiga es muy igualado todo. Los equipos de abajo están sumando y eso nos tiene alerta. Lo importante es que, si conseguimos los puntos, los demás hagan lo que quieran”.

Consultado sobre su presencia en el núcleo final de Diego Alonso para el Mundial de Catar, expresó: “ojalá se dé, es un sueño para todo jugador. Creo que para el club también estaría bueno que estemos los tres uruguayos en el Mundial (junto a Olivera y Suárez). Va a depender de la pretemporada, de cómo arranque la que viene y hay que seguir trabajando duro”.

Sobre su renovación contractual (es pretendido por el Valencia) el surgido en Defensor Sporting no dudó en señalar: “es un tema que prefiero no hablarlo, ya que no está cerrado todavía. Vamos a ver qué pasa”.

Y terminó haciendo un pedido muy especial al Getafe: “estaría bueno que se hiciera una camiseta celeste para la temporada que viene, ¿no? Hay que decírselo a la marca para que la confeccione”.

“Al presidente le gusta mucho el tema de los uruguayos y a la afición también, nos lo hacen saber mucho. Me alegro mucho por todos. Por 'Mathi' (Olivera) que la está rompiendo este año, que ya lo venía haciendo muy bien pero este año es de los mejores del equipo. Damián (Suárez) lleva mucho tiempo y ya superó esa cifra que no cualquiera puede (cien partidos). Esperemos que todo siga bien”, agregó.

En el club ibérico también integran el plantel Erick Cabaco y Gastón Álvarez y de este último Arambarri analizó: “es un jugador muy serio, que escucha mucho. Yo soy muy joven y tampoco puedo dar muchos consejos (risas), pero cuando intento decirle algo me escucha. Va a aprender muchísimo”.

