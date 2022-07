Mauricio Larriera y el semestre de Peñarol: "en otro contexto quizás ya no estaba aquí"

Fútbol uruguayo

El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera, aseguró tras la victoria ante Albion en el Saroldi que el semestre de Peñarol fue “muy malo en cuento a resultados” y que quizás en otro contexto: “ya no estaba aquí”.

Larriera, entrevistado en la transmisión de VTV, comenzó analizando el duelo y dijo: “fue un partido complicado, ante equipo que venía muy bien y nosotros levantando. Hoy, a nivel de funcionamiento, por momentos me gustó, pero en la mayor parte del partido no. Tampoco esperaba mucho por diferentes circunstancias”.

Y al hablar del primer semestre del año donde incluyó todas las competencias disputadas, analizó: “fue muy malo a nivel de resultados, por momentos, muy pocos, fue bueno a nivel de funcionamiento y rendimiento”.

Para seguir: “es doloroso, me amarga cuando las cosas no salen en un club donde no es necesario que diga lo que siento por la institución. Tengo el gran privilegio y suerte de ser un entrenador que lleva muchos partidos dirigidos en el club y que capaz que, en otro contexto y con otras proyecciones, ya no estaba”.

Sobre las incorporaciones de cara al Clausura dijo que le generaban “entusiasmo” y dejó la puerta abierta para la llegada de algún jugador más: “vamos a ver, hay que tener en cuenta un montón de cuestiones. Podría ser que llegué algo más pero tenemos que ver las bajas, es un tema bastante más complejo de lo que todo el mundo piensa”.

