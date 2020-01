Matías Zunino: “No se me pasaba por la cabeza de seguir porque había muchas propuestas”

Fútbol Internacional

El volante lateral Matías Zunino cerró su llegada a la Liga de Quito de Ecuador. Tal es así que dejó Nacional para enrolarse al club que dirige el uruguayo Pablo Repetto por los próximos tres años.

Zunino terminó siendo uno de los jugadores clave dentro del equipo campeón, ya que fue él quien marcó el gol decisivo de la final ante Peñarol para darle el Uruguayo 2019.

Sin embargo, el jugador habló con Último al Arco, en la Sport890, sobre si hubo alguna posibilidad de quedarse en Nacional: "Si bien se dijo que el técnico (Gustavo Munúa) me quería, la posibilidad de emigrar era muy linda". Además, añadió que "no se me pasaba por la cabeza de seguir porque había muchas propuestas".

Zunino contó con varias ofertas y una de ellas fue del Junior de Barranquilla, de Colombia: "Era una opción, pero el contrato era de menor tiempo. Por lo tanto, los tres años que me brindaba Liga de Quito me daban más tranquilidad y opté por venirme a Ecuador".

Si bien ha jugado tanto de lateral como de volante Zunino dejó en claro por cuál posición lo fue a buscar la Liga de Quito: "Vengo como extremo o volante que son las posiciones donde más cómodo me siento".

Hacía tiempo que el ex jugador de Defensor Sporting buscaba su primer pase en el extranjero: "Cada vez que había un periodo de pase siempre estaba la expectativa de poder salir, pero si no se daba no me volvía loco porque estaba en Nacional que es el club que soy hincha".

Además, hizo un balance de lo que fue su temporada en el tricolor: "Se coronó un año muy lindo por cómo se dio el final y es que ganamos dos finales clásicas". A su vez, recalcó que el hincha del Bolso "siempre me hace llegar su cariño y soy muy agradecido. Ojalá pueda volver".

Por último, Zunino tuvo palabras de elogio sobre el entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez: "Él es un técnico que descomprime mucho, tira chistes, está cerca del jugador y eso se vería en los partidos. Porque cuando hacía alguna variante el futbolista que entraba lo hacía de la mejor manera. Eso es un gran mérito".