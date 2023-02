Matías Viña, su fichaje por el Bournemouth inglés y el consejo que le dio Luis Suárez

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Matías Viña, quien el pasado mes de enero llegó cedido al Bournemouth inglés desde la Roma de Italia, dialogó con Sky Sports sobre su fichaje, sus características y el consejo que le dio Luis Suárez.

“Me han recibido muy bien. Es un ambiente muy agradable y una ciudad agradable. Siento que me adapté rápidamente al grupo”, comenzó diciendo el lateral izquierdo de 25 años, que ya debutó en Premier League.

“Me mostraron algunos videos para que pueda ver un poco más sobre cómo jugamos y lo que quiere de mí”, contó son respecto a su fichaje, y aseguró que la inglesa “es la mejor liga del mundo”.

Comentó que le “sorprendió en el buen sentido la competitividad entre nuestro equipo, que está en una posición difícil, y un equipo de Brighton, que está realmente alto en la tabla”.

“Los partidos son muy parejos. En las otras ligas en las que he jugado, los equipos no están tan parejos. La posición de los equipos en la tabla generalmente define el resultado del juego”, explicó, y añadió: “Por lo que he visto, nuestro equipo se ve muy bien, muy intenso. Me ha sorprendido mucho”.

“Físicamente, es más fuerte aquí” que en la Serie A italiana. “Incluso en los entrenamientos, realmente siento eso. En Italia, los juegos son un poco más tácticos. En momentos, pueden ser de punta a punta, pero no como aquí, donde cada juego es de ida y vuelta. Es mucho más intenso”, ahondó.

Además, contó el un consejo que le dio Luis Suárez: “Me dijo que me tengo que adaptar, en cuanto al idioma y la intensidad de la liga, pero que una vez que te me haya adaptado, es lo mejor que hay, que es una liga bonita y que la disfrutaría mucho”.

“Soy un jugador que no se guarda nada”, afirmó. “Siempre trato de dar lo mejor, por mí y por mis compañeros. Intento ayudarlos físicamente, trato de ayudar anotando, haciendo carreras, dando siempre la opción de un pase, trabajando duro”, comentó.

“Esto nos caracteriza a todos en Uruguay. Por supuesto, hay algunos jugadores que tienen más calidad que otros, pero a ninguno nos falta intensidad o ética de trabajo y creo que eso se nos inculca desde niños”, agregó.

Y concluyó: “Soy un jugador que solo trata de ir día a día. Me he sentido muy cómodo en los días que he estado aquí y me gusta mucho la ciudad. Solo quiero intentar ayudar al club a salir de esta situación. Si eso es posible, entonces, por supuesto, estaría abierto a quedarme”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy