Matías Fonseca fue citado a la selección italiana sub-19 para amistoso con España

Matías Fonseca, hijo del ex jugador uruguayo Daniel Fonseca, fue convocado este jueves por primera vez con la selección sub-19 italiana para disputar un partido amistoso contra España el próximo 15 de enero en Madrid, según la lista facilitada por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

Fonseca, nacido en Napoli en 2001, ya formaba parte de las categorías inferiores de la selección italiana y fue agregado al combinado sub-19 por el técnico Alberto Bollini, después de una prueba de una semana realizada junto a otros 22 talentos de 18 y 17 años en el centro técnico de Coverciano (Florencia).

Hijo de Daniel Fonseca, ex jugador de Cagliari, Napoli, Roma o Juventus, entre otros, Matías Fonseca es una de las joyas de los juveniles del Inter de Milán y ya ha sido convocado varias veces por el técnico del primer equipo, Antonio Conte, aunque sin llegar a debutar.

Matías está viviendo una temporada de grandes satisfacciones hasta este momento y marcó un triplete el pasado 23 de octubre con el Inter contra el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones juvenil.

El talentoso delantero también marcó un gol en el amistoso entre la selección sub-19 italiana y los jóvenes del Fiorentina organizado en el centro técnico de Coverciano.

¿Celeste?

"No quiero decir cosas que no quiero porque por el maestro tengo un respeto, pero ante ciertas cosas que son obvias no me gusta callarme ni hacerme el boludo. Me duele que a mi hijo no lo haya llamado nadie de Uruguay. Después puede quedar o no; esto es fútbol y nadie muere. Pero si te llaman de la selección italiana y sos suplente en el Inter, aparentemente sos un pibe con futuro. Pero se ve que (Gustavo) Ferreyra y el maestro Tabárez no lo están viendo así. Capaz que tienen tres o cuatro pibes mejores", expresó Daniel Fonseca en Sport 8.90.

"En el Complejo mirarán a Europa, no sé ... capaz que no tienen Internet o no les llegó información de mi hijo. Sé que todo el mundo habla, pero acá nadie llamó ni nadie se interesó. Habrá que preguntarles a ellos. Sabían que estaba mi hijo, pero si no lo llamaron es porque tendrán jugadores mejores", expresó, y agregó que la situación lo "hace reír".