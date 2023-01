Fútbol uruguayo

Matías Arezo: “Las ganas de estar en Peñarol no me las quitaba nadie y se concretó”

"El plantel que hay nos llena de expectativas, responsabilidad y para eso se conformó. ¿Por qué no pensar en grande?”, dijo el delantero.

El novel delantero de Peñarol, Matías Arezo, aseguró que el cariño de los hinchas “hizo prioritaria su llegada al club” donde además “hay un plantel que ilusiona e invita a soñar”.

Arezo, en su presentación oficial con la camiseta de Peñarol, habló con los medios y comenzó destacando: “física y deportivamente me siento muy bien, entrené a la par de mis compañeros en Granada a pesar de no tomar minutos. Estoy con falta de fútbol en cancha, pero eso se agarra rápidamente. Desde mi lado si tuviera que jugar mañana no tendría problemas”.

“Ha sido una negociación larga, que tomó tiempo”, dijo sobre la demora en el acuerdo para la cesión: “por momentos fue estresante pero las ganas de estar en Peñarol no me las quitaba nadie. La demora a veces juega en contra, pero ahora ya está, hay que adaptarse rápido y ojalá que nos vaya de la mejor manera porque el club así lo merece y para eso se armó”.

Sobre el plantel renovado de los mirasoles, con la llegada de varios nombres importantes, el goleador destacó: “genera mucha ilusión, ganas, no solo a los jugadores, sino que también a la gente. El plantel que hay hoy en día nos llena de expectativas, responsabilidad y para eso se conformó. ¿Por qué no pensar en grande?”.

Llamado popular

Arezo contó que la hinchada aurinegra fue clave para su llegada: “por ello es que me puse la prioridad de llegar al club. Ignacio (Ruglio) sabe que no fue fácil destrabar la salida, pero estuvimos convencidos que haciendo las cosas bien se iba a dar”.

“Estoy agradecido de estar en el club y con ansias de defender estos colores a la altura que se lo merece”, afirmó más tarde.

“Soy un jugador que me he adaptado a distintas funciones, formas y me adaptaré a lo que pida el entrenador para aportar mi granito de arena”, mencionó sobre la chance de jugar con otro delantero como Abel Hernández en ofensiva.

Por último, habló del clásico venidero y fue conteste al cerrar diciendo: “es un día distinto, acompañaré y alentaré a mis compañeros y el club”.

