Matías Arezo: “Desde que surgió la posibilidad de Peñarol, la pusimos como prioridad”

“Estoy contento. Desde el principio teníamos muchas expectativas de llegar acá. Esperemos cumplir con los objetivos que el club pide”, fueron las primeras palabras de Matías Arezo al pisar suelo uruguayo este lunes de mañana, cuando arribó desde España para incorporarse a Peñarol.

“Una felicidad tremenda por volver a Uruguay, a mi casa, y a un club tan grande como este”, contó al programa 100% deporte de Sport 890 el delantero de 20 años que llega desde el Granada a préstamo hasta junio con posibilidad de que se extienda la cesión hasta diciembre.

El hecho de que su nombre empezara a sonar en filas mirasoles fue tomado por él con “felicidad, alegría y responsabilidad”. “Desde que surgió la posibilidad de Peñarol, la pusimos como prioridad. Sabíamos que teníamos ofertas como para quedarnos allá, pero en base a lo que es Peñarol siempre lo pusimos primero”, ponderó.

“Físicamente estoy bien. Hace tiempo que no juego pero nunca he dejado de entrenar a la par de mis compañeros. Deportivamente sigo estando muy bien. No es que haya estado de vacaciones. Vengo de una continuidad de todos los días y me siento espectacular”, aclaró el atacante surgido en River Plate.

Arezo dijo que vuelve “siendo distinto” a cuando partió hacia el fútbol español. “He aprendido muchas cosas y he mejorado también en experiencia. Haber jugado en una liga tan grande te aporta mucho”, indicó luego de 11 meses en Europa.

“Cuando llegué [al Granada] el equipo estaba en primera y enfrenté a equipos de la élite. Eso te aporta al crecimiento. No tuve los minutos que esperaba, pero en el crecimiento no tengo excusas y he aprendido muchísimo”, agregó, y dijo no estar preocupado por la duración de su préstamo porque “el tiempo dirá”.

